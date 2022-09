Roy Donders wordt vader (en deelt de test live op beeld)

Schát, ik wist het!

Tijdens hun week vakantie in Spanje had Michelle nogal last van stemmingswisselingen volgens Roy. “Ik heb het gevoel dat ze zwanger is”, aldus Roy. Michelle is het daar niet mee eens en denkt niet dat ze in verwachting is. Toch doen de twee voor de zekerheid een zwangerschapstest. Met spanning wachten ze het resultaat af. “Schat, schát, ik zei het toch, ik wist het!”, roept Roy enthousiast door de badkamer. Michelle kan niet geloven dat de test positief is: “Ik denk dat ik er nog een ga doen”.

Kans op zwangerschap

Roy liet een tijd geleden in het ziekenhuis zijn zaad testen. Hieruit bleek dat hij langzaamwerkend zaad heeft en een verminderde productie van zaadcellen. De twee hadden hierdoor niet verwacht dat het zo snel zou lukken. Michelle stopte daarom alvast met de pil, maar binnen een maand is ze zwanger. Ze vinden het beiden snel maar zijn zeker blij met de zwangerschap.

Bron: Youtube