Royal babynieuws: prinses Sofia van Zweden is tante geworden

Zo’n vier dagen geleden verschenen de eerste berichten over de geboorte en inmiddels zijn die ook bevestigd door Lina. De geboortedatum en de naam van het kleine meisje zijn nog niet officieel bekendgemaakt.

Eerste meisje

Het is het eerste meisje dat voortkomt uit de Hellqvist-zussen. Prinses Sofia kreeg namelijk drie zoons, Alexander, Gabriel en Julian. Hun andere zus, Sara, heeft geen kinderen. De kleine van Lina was dus een primeur!

Peettante

Extra leuk voor Sofia: ze wordt behalve tante ook de doopmeter van haar nichtje, wat zoveel betekent als peettante zijn. En de komst van een nichtje is ook voor Sofia’s zoon Julian leuk, want hij is nog geen half jaar ouder dan de nieuwe telg. Misschien worden zij wel beste maatjes.

Zelf ook zwanger?

Vorige week nog sloeg de geruchtenmolen aan op de mogelijke komst van een vierde voor prinses Sofia en haar man, prins Carl Philip. Sofia verscheen namelijk op een evenement met een heel ander kapsel dan gebruikelijk. Onder celebrities is dat een veelgebruikte tactiek om de aandacht af te leiden van iets anders, zoals een babybuikje. Tel daarbij op het model van de jurk die ze droeg, en een eventuele zwangerschap is zo gemaskeerd. Zou het?

Bron: Svenksdam.