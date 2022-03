Royal tour Kate en William verloopt niet zo soepel: “Ze zijn er met goede bedoelingen”

Kate en William landden donderdag in Nassau op de Bahama’s en kregen daar ook te maken met enige kritiek. De avond voor hun aankomst kregen ze een pittige brief van het National Reparations Committee. Daarin werd opgeroepen tot het betalen van miljoenen ponden aan herstelbetalingen voor de rol van de Britse monarchie rond de slavernij.

In de brief staan harde woorden: “De Britse economie is gebouwd over de ruggen van onze voorouders. En daar moeten ze voor boeten. Wij, de kinderen van deze slachtoffers, zijn het aan onze voorouders verschuldigd om dat op te rakelen.”

Maar er waren ook lichtpuntjes. Ze werden opgewacht door leden van het leger en een achtjarige bewoonster overhandigde het paar een boeketje bloemen.

Lokale protesten

Het is niet duidelijk of het koningshuis op de brief heeft gereageerd of dat er nog een reactie komt. Of Kate en William nog tijdens deze reis op dergelijke protesten zullen reageren, blijft ook nog onduideiljk.

Eerder tijdens hun rondreis kregen ze te maken met protesten van lokale bewoners in Belize en Jamaica.

Scherpere PR voor Kate en William

Is de rondtrip niet goed doordacht? We leggen het voor aan Libelle’s royaldeskundige Rick Evers. Hij zegt dat de hertog en hertogin er met goede bedoelingen zijn, maar dat er onherroepelijk paralellen lijken te zijn met het koloniale verleden. “Ze hadden misschien hun PR wat scherper moeten stellen. Zo zien we Kate en William in Jamaica tijdens een parade in een zelfde landrover als toen Elizabeth en Philip dat in de jaren vijftig deden.”

Ook noemt Evers het een ongelukkig moment dat Kate en William handen schudden door de hekken heen, waardoor je een afstandelijk en ongemakkelijk gevoel krijgt. “Maar dit heeft waarschijnlijk te maken met de veiligheidsregels en daar kan William in feite niets aan doen. Ze proberen het positieve te doen en de banden aan te halen. Dat merk je ook aan de toespraken van William waarin hij alle lagen van de bevolking bedankt. Verder hebben ze hun kleding afgestemd op de vlaggen van de eilanden die ze bezoeken. Dat is wel super doordacht.”

