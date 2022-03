Onlangs meldde Charlene zich na een periode in een peperdure Zwitserse kliniek om bij te komen weer bij het paleis in Monaco. Ze staat allang niet meer te jubelen om haar echtgenoot te zien, maar wél om haar kinderen weer in de armen te sluiten.

Geruchten over liefdeloos huwelijk

Niemand had raar opgekeken als Charlene na bijna een jaar in het buitenland wegens gezondheidsproblemen nooit meer zou terugkeren naar haar gouden kooi en ongelukkige huwelijk in Monaco. Toch verbaasde ze vriend en vijand door zich een week geleden in de dwergstaat te melden. De geruchten over haar liefdeloze huwelijk staken weer op, waardoor ze zich net als andere keren meteen bij het paleis meldt om het tegendeel te bewijzen.

Hoe het nu met Charlene gaat, lees je hier.

Prins Albert en zijn familie openen het kerstdorp in Monaco. Beeld Corbis via Getty Images

Hechte band tussen prins Albert en de tweeling

De kinderen zijn ongetwijfeld blij om hun moeder weer te zien, maar hebben de afgelopen periode ook de kans gehad om een stuk hechter met hun vader te worden. Volgens de Deense royalty-expert Marianne Singer is dat gelukt. Zij claimt in de Deense krant Billed Bladet dat de band tussen prins Albert en zijn twee jongste kinderen ‘beter dan ooit is’.

Prins Albert woont met de kinderen een sportwedstrijd bij. Beeld Getty Images

Liefdevol trio

Toegang tot internet of niet, Charlene heeft ongetwijfeld meegekregen hoe Albert, Jacques en Gabriella de afgelopen maanden steeds meer naar elkaar toegroeiden. Het olijke trio leek het prima te redden zonder hun moeder. Tijdens feestdagen, in attractieparken en bij sportwedstrijden vormde het gezin een drie-eenheid, terwijl de hele wereld mee kon genieten van de kiekjes.

De tweeling week niet van de zijde van Albert, waardoor niet te ontkennen valt dat de gezamenlijke uitstapjes niet alleen als PR-stunt dienen. Hoewel het geen kwaad kan dat de rol van Albert als liefdevolle, zorgzame vader hem een stuk populairder maakt onder het volk. “Hij is echt volledig opgegaan in zijn rol. Dat zal veel mensen opgevallen zijn”, aldus royalty-expert Marianne Singer. “”

Prins Albert heeft samen met zijn vrouw Charlene twee kinderen, maar daar blijft het niet bij. Uit een eerdere leg heeft prins Albert namelijk nóg twee kinderen.

Bron: De Telegraaf