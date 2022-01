Royce de Vries door politie gewaarschuwd voor moordaanslag

De advocaat bevestigt dit maandagmiddag zelf aan Het Parool.

Peter R. de Vries

Peter R. de Vries werd op 6 juli neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Dat gebeurde kort nadat hij wegging bij de studio van tv-programma RTL Boulevard. Negen dagen later overleed de misdaadverslaggever aan de gevolgen van de verwondingen van de schietpartij.

Bedreiging

Zijn zoon, advocaat, is nu mogelijk ook doelwit van een dergelijke criminele afrekening. Aan Het Parool verklaart Royce de Vries: “De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de onschuldige zussen van Nabil B. heb bijgestaan in een civiele kwestie tegen de staat. Daar ben ik mee gestopt toen mijn vader werd neergeschoten.”

Niet eigenwijs zijn

Hij vervolgt: “Ik heb mijn eigen familie in het ziekenhuis moeten beloven dat ik mijn handen volledig van de procedures voor de familie van Nabil B. zou aftrekken. Het was niet het moment om eigenwijs te zijn.”

Uitlekken

“Ik deed dat uit veiligheidsoverwegingen anoniem, zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld”, aldus de advocaat tegen de Amsterdamse krant.

Politieonderzoek

Royce hoopt dat het naar buiten brengen van de bedreigingen helpt om de dreiging te stoppen. Momenteel is de politie druk bezig met het onderzoeken van de herkomst van de mogelijke dreiging, en ook zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen rond Royce de Vries.

Bron: RTL Boulevard, NOS