Royce de Vries over beveiliging vader: “Ze belden hem weken te laat”

Van Peter R. de Vries weten we dat hij geen persoonsbeveiliging wilde. Maar hij zou wel andere vormen van overheidsbeveiliging hebben overwogen. Denk aan camera's en andere technische manieren van beveiligen.

Royce de Vries over beveiliging vader

Volgens zoon Royce stelde Peter vragen over zijn veiligheid aan overheidsinstanties, maar de beveiliging kwam maar moeilijk van de grond. Zo zou Peter pas weken te laat teruggebeld zijn.

Slechte communicatie

Royce vertelt: “Daar zijn gesprekken over gevoerd en dat is ook niet altijd goed gegaan. Het was bijvoorbeeld wel een patroon dat mails niet goed beantwoord werden of dat er in een heel laat stadium over zijn veiligheid contact met hem werd opgenomen.”

Moeizaam verloop

Beloftes werden ook niet nagekomen: “Terwijl hem bijvoorbeeld was toegezegd dat hij nog dezelfde dag werd gebeld, werd er uiteindelijk pas na drie weken gebeld. Dus dat ging gewoon allemaal heel moeizaam. De communicatie was gewoon niet optimaal”, aldus Royce.

Niet eerder vertoond interview

Peter stond kroongetuige Nabil B. bij en besefte zich dat hij daardoor gevaar liep. Dat blijkt uit een nog niet eerder vertoond interview dat Peter in februari met Nieuwsuur had. Bekijk het interview met Peter R. de Vries toen en Royce de Vries nu hieronder.

