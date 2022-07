Royce de Vries staat stil bij zwarte dag: “We missen je, pap” Beeld ANP / Pim Ras

Een jaar geleden

Royce, de zoon van Peter R. de Vries, staat stil bij zwarte dag: “We missen je, pap”

Voor de nabestaanden van Peter R. de Vries is het vandaag een moeilijke dag. Het is namelijk precies een jaar geleden dat de misdaadverslaggever werd neergeschoten nadat hij de studio van RTL Boulevard verliet. Peter overleefde de aanslag niet en overleed 9 dagen later op 64-jarige leeftijd. Zijn zoon Royce (33) staat op Instagram stil bij deze zwarte dag.