“Wat we de afgelopen week hebben gehoord en gezien, is ronduit verschrikkelijk”, begint Sven zijn statement.

Door merg en been

Hij wil dat de onderste steen boven komt. “Maar de eerste gedachten zijn natuurlijk bij de slachtoffers.” Hij vindt het bewonderenswaardig dat velen nu met hun verhaal naar buiten durven te komen. “Het gaat door merg en been. Het is zelfs misselijkmakend om de verhalen te horen”, zegt hij tegen RTL Nieuws.

Feiten checken

Woensdagavond kreeg RTL de mail van het programma BOOS met daarin verschillende aantijgingen. Het mediabedrijf heeft tot en met vrijdagavond tijd nodig gehad om de feiten te checken aan hun kant. “Al heel snel bleek daar bevestiging op te komen”, geeft Sven toe. “Dat was meteen het moment dat wij zeiden: ‘Nu gaan we stoppen met The voice.’” Na het zien van de verhalen in de veelbesproken uitzending van BOOS is hij blij dat ze hebben besloten de talentenjacht per direct van de buis te halen.

Hij had geen idee

Wanneer de verslaggever vraagt of RTL wist dat deze misstanden achter de schermen speelde, zegt Sven luid en duidelijk: “Nee we wisten hier niks, maar dan ook helemaal niks van.” Ook was hij niet op de hoogte van het feit dat John de Mol in 2019 al wist van een klacht van seksueel overschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen.

Veilige omgeving

De RTL-baas geeft toe dat hij dit soort zaken eigenlijk hoort te weten. “Wij huren professionele bedrijven in om deze programma’s te maken en deze producten moeten voor een veilige omgeving zorgen. Als er misstanden aan het licht komen, worden wij daar graag over geïnformeerd.” Hij zegt zichzelf ervoor aan te rekenen dat RTL niet op de hoogte was van deze meldingen.

Sven benadrukt dat alle betrokken partijen actief in kaart moeten brengen welke concrete maatregelen kunnen worden genomen om toekomstige misstanden te voorkomen.

Aandacht voor de slachtoffers

Hoe de toekomst voor de succesvolle talentenjacht eruitziet, is nog niet duidelijk. “Daar gaat het nu niet om”, zegt hij. “Eerst dat onderzoek en alle aandacht voor de slachtoffers.” RTL heeft het Openbaar Ministerie (OM) deze week gevraagd om actief onderzoek te doen naar de gemelde misstanden.

Bron: RTL Nieuws