“Onze magen draaiden om”, vertelt hij onder meer over zijn eerste reactie op de mail. “Dit is bij ons gebeurd op onze zender. Wij zenden het uit en voelen ons wel degelijk verantwoordelijk. Wij hadden dit moeten en willen weten.”

Bevestiging aangifte tijdens The voice

De RTL-directie kreeg op woensdag 12 januari de brief van Boos onder ogen. “Daar schrokken wij natuurlijk enorm van, maar we wilden ook weten of er enige grond van waarheid in zat”, aldus Peter van der Vorst. Die bevestiging kwam op vrijdag 14 januari, nadat Ali B in eerste instantie ontkende dat er überhaupt een aangifte tegen hem was. “Vrijdagavond, notabene tíjdens The voice, kregen wij wel degelijk de bevestiging via advocaten dat er een aangifte lag.” En kort daarna volgde het statement van Jeroen Rietbergen.

‘Ze vertelden ons niks’

Peter noemt het ‘pijnlijk’ dat RTL niet op de hoogte was van het grensoverschrijdende gedrag. Hij vertelt dat ze na de oproep van Tim Hofman om misstanden bij talentenjachten te melden, al belden met verschillende producenten - waaronder The voice-product ITV. “We hebben doorgevraagd: ‘Jongens, moeten wij iets weten? Wij hebben geen idee wat er gaat komen, jullie wel?’”, aldus de directeur. “Er is gevraagd: ‘Wat moeten we weten?’ En daar is niks over gezegd. Dat is het hele pijnlijke van deze situatie. Wij hadden dit moeten en willen weten.”

John de Mol

Want wat we nu weten, is dat het grensoverschrijdende gedrag van Jeroen Rietbergen wel degelijk bekend was. “Als wij hadden geweten dat hij zeer ongepaste appjes had gestuurd naar de kandidaten, dan was hij op staande voet ontslagen geweest”, zegt Peter hierover. “De waarschuwing van John (de Mol, red.) aan Rietbergen is nooit bij ons gemeld.” Ook geeft Peter te kennen dat ook hij zich stoorde aan bepaalde reacties van John in Boos. “Ik vond een aantal uitspraken zeer ongelukkig.”

Toekomst The voice

Hoe ziet de toekomst eruit? Keert The voice of Holland ooit nog terug na zo’n schandaal? “Niet op korte termijn in ieder geval”, zegt Peter. Maar: “Het blijft een fantastisch programma, dat is nu besmeurd. Het format is ijzersterk, op dit moment weet ik het nog niet.” En: “Wij willen er alles aan doen om dit in de toekomst te voorkomen natuurlijk. Dit is een hel die niemand meer mag meemaken.”

Bron: Beau