'RTL Nieuws'-verslaggever Fons Lambie deelt foto van pasgeboren zoontje

Fons is namelijk vader geworden en deelt een lieve foto van zijn pasgeboren kindje op Instagram.

Beschuit met...

Fons en zijn vriendin Emma hebben een zoon gekregen en die hebben ze de stoere naam Felix gegeven. Donderdagmiddag deelt Fons een lief kiekje op Instagram om de geboorte bekend te maken. Hier schrijft hij bij: “Even twee weken niet in politiek Den Haag… De reden: Felix Lambie!”

Bijzonder tijdstip

De kleine jongen is op 1 november geboren en op een wel heel bijzonder tijdstip voor Fons. “Hij is op 1 november geboren om 19.27 uur, dus het beste nieuws komt altijd om half acht”, verwijst Fons grappend naar de tijd waarop hij altijd in RTL Nieuws te zien is.

Felicitaties

“Ongelofelijk trots op moeder Emma en veel dank voor de goede zorgen in het HMC”, zo vervolgt hij zijn bericht. De RTL Nieuws-verslaggever ontvangt veel felicitaties van zijn volgers.

Bron: RTL Boulevard.