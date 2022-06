RTL zet Danny de Munk uit ‘I can see your voice’ na aangifte van verkrachting

Hoewel de opnames van het programma volgende week pas van start zouden gaan, was het wel al bekend dat Danny zou meedoen. RTL heeft er echter na goed overleg met de zanger voor gekozen om het programma zonder hem te gaan opnemen.

Op zoek naar een vervanger

In een statement van de zender is het volgende te lezen: ‘Het onderzoek naar de aangifte valt samen met de start van de opnameperiode van een nieuwe seizoen I can see your voice. We hebben het met Danny besproken en zijn het er met elkaar over eens dat hij onder deze omstandigheden niet zal deelnemen aan het programma.’ RTL gaat snel op zoek naar een vervanger. ‘Dat betekent dat we voor dit seizoen op zoek gaan naar iemand anders.’

Aangifte van verkrachting

Gisteravond maakte de Telegraaf bekend dat er op 27 mei aangifte van verkrachting is gedaan tegen de zanger. Een vrouw die in 2007 en 2008 nauw samenwerkte met Danny aan de musical Ciske de rat zou tegen haar wil seksuele handelingen hebben moeten ondergaan. Volgens het Wetboek van Strafrecht worden deze handelingen ‘aangemerkt als verkrachting’. Aanleiding om nu naar de politie te stappen en aangifte te doen, zijn de eerder gedane meldingen over seksueel grensoverschrijdend van Danny in de periode dat hij in de musical speelde.

Reactie Danny de Munk

Royce de Vries, de advocaat van Danny, liet al snel weten dat de zanger alles ontkent en ‘uitdrukkelijk bestrijdt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten’. “Cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden. Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten.”

