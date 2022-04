Rudolph van Veen eindelijk getrouwd met grote liefde Simone

Maar nu, nadat ze ruim twintig jaar samen zijn, kunnen ze elkaar eindelijk man en vrouw noemen.

Rudolph van Veen vraagt Simone ten huwelijk

Hoewel de tv-kok lange tijd niets van trouwen moest weten, kwam er toch een kantelpunt. Dat vertelt hij in een interview met Telegraaf. Rudolph vroeg zijn vriendin ten huwelijk op haar verjaardag, 2 mei 2019. “Bij ons is het traditie dat je op je verjaardag een mooie taart op bed krijgt. En die had ik, met daarop geschreven: ‘Wil je met mij trouwen?’. De tranen vloeiden rijkelijk, want eindelijk zag ze haar langgekoesterde wens in vervulling gaan.”

‘Lekker lang verloofd’

Rudolph vertelt verder dat Simone wenste om ‘lekker lang verloofd’ te blijven, omdat dit vaak maar zo’n beperkt moment is. Ze moet misschien voorzichtig zijn met wat ze wenst, want ook dit ging in vervulling. “Door corona hebben we het keer op keer moeten verplaatsen.”

Trouwjurk

Het was het lange wachten zeker waard, nu mag Simone zich eindelijk mevrouw Van Veen noemen. Ze was overigens al goed voorbereid op de bruiloft: al twintig jaar droeg ze een foto bij zich in haar portemonnee van dé jurk die ze wilde dragen op haar eigen bruiloft.

Statement

Hoewel het in eerste instantie niet Rudolph’s grote wens was om te trouwen, heeft hij toch Simones hand gevraagd. “Als dat haar grootste wens is, waarom zou ik die dan niet in vervulling laten gaan? En hoe leuk is dit ook voor onze zoon! Het is eigenlijk ook een statement om te laten zien hoeveel ik om haar geef. Mijn doel is om mijn vrouw ultiem gelukkig te maken, en de rest van mijn leven te behouden.”

TV chef Rudolph van Veen finally marries his great love | Stars https://t.co/v1aaHa08Rw — TakeToNews (@take_to_news) 10 april 2022

Het leven van Rudolph was niet altijd alleen maar koek en ei, op zijn 42e ging hij door een midlifecrisis:

