Bij een huisarts in Den Haag stonden binnen tien minuten honderd mensen voor de deur voor een overgebleven coronavaccin. Dit vertelt Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie aan ziekenhuis Amsterdam UMC en een van de initiatiefnemers van de website, aan het ANP.

LAATSTE RONDE NOG 250 BOOSTERS IN DEN HAAG! OP = OP! Eindtijd van 19.15 is losgelaten! — Prullenbakvaccin.nl (@prullenbakvacc1) 22 december 2021

Redenen boosterprik

Volgens Schijven zijn er verschillende redenen dat mensen zo snel mogelijk een boosterprik willen. “Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare mensen die nog niet de leeftijd hebben dat ze nu al een booster krijgen. Of mensen met een kwetsbare partner. Ook mensen die willen reizen of gewoon beschermd willen zijn, zijn op zoek naar een boostershot.” Nederland kleurt roder en roder op de coronakaart en daarom moeten Nederlanders zonder booster bijvoorbeeld bij aankomst in Oostenrijk in quarantaine.

Over prullenbakvaccins

De website is opgericht door een groep artsen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag in de prullenbak belanden. Op de site is de kaart van Nederland te zien met daarop beschikbare praktijken voor de prullenbakvaccins. Huisartsen die een vaccin overhebben, kleuren blauw op de kaart. De eerste die bij de desbetreffende praktijk aan de deur staat, krijgt het vaccin.

Bron: AD