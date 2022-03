Rutte stuurt videoboodschap naar Oekraïne: “Onze harten zijn bij jullie”

“Tijdens deze donkere uren uit de geschiedenis van Oekraïne spreek ik tegen jullie als minister-president van Nederland, om jullie te vertellen dat onze harten bij jullie zijn.”

Steun en sancties

“We bewonderen de dapperheid en moed van zowel Oekraïense militairen als burgers in antwoord op het Russische geweld”, vervolgt Rutte. “We bewonderen president Zelenski. En ik wil zeggen dat wij, jullie vrienden in Nederland, jullie supporten. We zijn familie in Europa. En we blijven jullie steunen, door jullie te voorzien van wapens, medicijnen en voedsel. En door sterke sancties in te voeren tegen president Poetin en tegen het Russische geweld.”

Verenigd en vastberaden

Rutte gaat verder: “Vrije landen zijn verenigd in hun veroordeling van de aanval. Verenigd in hun steun voor het Oekraïense volk. En verenigd in hun reactie. Ik beloof u: uw vastberadenheid zal ook onze vastberadenheid zijn. Want deze wrede aanval kan én zal niet slagen. We staan achter jullie.”

‘Slava Ukraini’

Rutte sluit de boodschap af met ‘Slava Ukraini’. Dit is een strijdkreet die ook vaak door president Zelenski wordt gebruikt en ‘Glorie aan Oekraïne’ betekent.

Bron: Telegraaf