Ruud de Wild geopereerd aan het silent sinus-syndroom: “Mijn oog werd weggedrukt”

Silent sinus-syndroom

“Er was iets niet goed in mijn holte”, zegt Ruud in de video, terwijl hij naar zijn wang wijst. “Daar was iets niet goed. Uiteindelijk, na veel zorgen maken, was het dus het silent sinus-syndroom. Dan ontstaat er een soort druk waardoor je oog wordt weggedrukt.”

“Dat hebben ze gisteren verwijderd”, gaat de radio-dj verder. “Een gat erin gemaakt, een heel onsmakelijk verhaal verder, maar dat moet nu beter worden.”

In 2021 werd er ook al darmkanker geconstateerd bij Ruud. In datzelfde jaar werd hij daarom meerdere keren geopereerd. Inmiddels is hij schoon verklaard.

Bron: RTL Boulevard