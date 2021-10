AMSTERDAM - Radio-dj Ruud de Wild in de studio in het VUmc. De Wild is na een periode van ziekte weer terug op de radio te horen tijdens het KRO-NCRV-middagprogramma De Wild in de Middag. De Wild maakte eerder bekend dat hij darmkanker had en tijdelijk zou stoppen met zijn radioprogramma. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Ruud de Wild is terug op de radio én kondigt documentaire over zijn ziekte aan

Hij is terug van weggeweest: Ruud de Wild was vandaag voor het eerst in ruim een half jaar weer te horen op NPO Radio 2 in zijn programma De Wild in de middag. In maart verdween hij van de ether toen bij de dj darmkanker werd vastgesteld en hij het traject naar herstel in ging. Inmiddels is Ruud kankervrij verklaard en dus terug op de radio. In zijn comeback-uitzending van vanmiddag kondigde hij iets héél bijzonders aan: zijn hele traject is vastgelegd voor een documentaire.