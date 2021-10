Ruud de Wild verzweeg darmkanker voor kinderen: ‘Ik heb maandenlang niets gezegd’

In het najaar van 2020 kreeg Ruud de Wild de diagnose darmkanker. “Ik dacht meteen: hoe ga ik het mijn kinderen vertellen?", herinnert hij zich. Toch wachtte hij heel lang totdat hij zijn kinderen iets vertelde. Zo wisten zijn kinderen pas in april 2021 dat hun vader ziek was. Dat vertelt Ruud in Met oog op morgen.

Wachten

Waarom wachtte Ruud tot april met het vertellen van het slechte nieuws? “Toen wist ik dat het heel ernstig was", legt hij uit in het radioprogramma. “Toen moest ik het wel zeggen.” Toch maakte Ruud de situatie kleiner dan het was. Zo vertelde hij zijn kinderen dat hij slechts een ‘ingreepje’ nodig had. Maar de werkelijkheid was een stuk serieuzer dan dat.

30 procent

Ruud ging een medische molen met vele operaties in om van de kanker af te komen. Dat veranderde zijn leven drastisch. “Je gaat in één keer van 100 naar 30 procent", vertelt hij. “Ik liep halve marathons. Maar ineens kon ik geen vijf meter meer lopen.”

Ook herinnert Ruud zich hoe hij in februari nog een reeks interviews met politici deed. “Als ik het terugzie, denk ik: die mensen moeten toch door hebben gehad dat ik op een andere planeet zat?”

Empathischer

De ziekte viel Ruud zwaar. Waar hij normaal gesproken zijn hoofd afwendde als hij langs het Cancer Centre liep, was hij er nu ineens vaste gast. Toch heeft de darmkanker hem wel iets opgeleverd. “Ik ben empathischer geworden. Ik heb in mijn leven al een paar lesjes in nederigheid gehad, maar ik ben nu absoluut op het nulpunt geweest", vertelt hij in het radioprogramma.

Inspiratie

Ook is zijn ziekte een bron van inspiratie voor hem geweest. “Ik ben voor het eerst in mijn leven korte verhaaltjes en gedichten gaan schrijven", vertelt hij dan ook. Inmiddels is Ruud kankervrij en gaat hij vol goede moed weer aan het werk. Vanaf maandag begint hij weer met radio maken bij zijn vaste middagshow op Npo radio 2.

Bron: Met oog op morgen.