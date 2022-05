S10 legt uit waarom ze moest huilen tijdens haar optreden

Het is natuurlijk niet niks om voor zoveel mensen op te treden. S10 vertelt dan ook dat ze al haar moed bij elkaar moest rapen, vlak voordat ze op ging. De zangeres voelde zich erg kwetsbaar, maar praatte zichzelf moed in.

S10: opgelucht en trots

“Ik denk dat het liedje al kwetsbaar is en de show is dat ook. Vlak voordat ik het podium op ging dacht ik: hoe ga ik dit doen? Ik moest alle moed bij elkaar rapen en tegen mezelf zeggen: fuck it, ik ga hiervan genieten en dit verhaal vertellen zodat mensen zich gezien voelen.” Het liedje beschrijft haar eigen gevoelens en het feit dat ze haar eigen verdriet nog altijd niet kan accepteren, zorgde ook voor de nodige emoties. “Dat kwam een beetje over me heen op het podium. Ik ben opgelucht en trots op mezelf maar ook op mijn team.

Er is iets met nummer tien

Wat het natuurlijk na afloop nog eens éxtra spannend maakte, was dat de zangeres pas op het allerlaatste moment te horen kreeg dat ze door was. Er was nog één land dat door kon gaan en dat bleek uiteindelijk Nederland te zijn. “Ik was echt doodnerveus. Ik vond het heel zwaar. Maar daarna vertelde mijn team me dat het vandaag 10 mei was, dat ik als tiende werd genoemd, mijn naam S10 is en op mijn microfoon het nummer tien stond. Dus er is iets met het nummer tien. Het is allemaal goed.”

Bron: RTL Boulevard