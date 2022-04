S10 onderweg naar Turijn voor het Eurovisie Songfestival: “Voor mijn gevoel zijn we goed voorbereid”

S10 vertegenwoordigt Nederland met het lied De diepte en ze staat er goed voor bij de bookmakers. “Ik wil heel graag weten hoe het voor mij is om in zo’n grote show te staan”, vertelt ze aan NOS.

De kans is vrij groot dat Oekraïne gaat winnen, vanwege de oorlog. Voor S10 is dat geen probleem: “Als ze zouden winnen, zou ik ze dat heel erg gunnen. Ze willen graag op de kaart zetten wat daar aan de hand is.”

De 21-jarige zangeres kan zich verder wel indenken dat Rusland, dat niet mag meedoen, niet erg bezig is met het Songfestival. Haar hart gaat uit naar de mensen in Rusland die niet achter de oorlog staan.

Zaterdag repetitie voor S10

Zaterdag is meteen de eerste repetitie voor S10. “Vanavond ga ik het lied in mijn hotelkamer nog een aantal keer inzingen. Voor mijn gevoel zijn we goed voorbereid.”

Ze heeft ondanks haar drukke schema nog tijd om leuke dingen te doen, zoals de stad bekijken, een wijntje drinken en zwemmen. “Er zit een zwembad in ons hotel en ik hou heel erg van zwemmen”, vertelt ze aan NU.nl.

Door de chaos die er momenteel is op Schiphol heeft S10 haar belangrijkste spullen in de handbagage gestopt, zoals haar lievelingskleding en ‘geluksdingetjes’. De Viktor & Rolf outfit die ze zaterdag aandoet tijdens de repetities zit voor de zekerheid ook bij de handbagage.

Hersteld van griep

De zangeres is gelukkig helemaal hersteld van de griep die ze vorige week behoorlijk te pakken had. Gelukkig heeft het geen invloed op haar stem gehad, zo verzekerde ze vlak voor haar vertrek. Er waren wel even wat zorgen, gaf ze toe. “Natuurlijk. Ziek zijn is sowieso vreselijk maar ik dacht meteen: het gaat mij toch niet gebeuren dat ik ziek ben in Turijn?”

De Noord-Hollandse is in de eerste halve finale op 10 mei te zien.

Bron: NOS, NU.nl