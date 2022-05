S10 over optreden Songfestival: “Beste optreden van mijn leven”

Ze laat weten dat ze tevreden is met de elfde plek, maar liever had ze in de top 10 gezeten, al was het alleen maar om haar naam. “Ik had er graag één vanaf gewild”, vertelt ze lachend aan de pers. “Maar het is wel een geweldige top.”

Douze points voor S10

Voor S10 was het de leukste tijd van haar leven en ze was dan ook ontzettend blij dat Italië, het gastland van het Eurovisie Songfestival, haar de volle twaalf punten gaf. Toch was het niet genoeg. Nederland kreeg in totaal 171 punten. Oekraïne, die dit jaar de grote winnaar was, kreeg in totaal 631 punten.

S10 was tweede in halve finale

Het lijkt erop dat S10 meer waardering kreeg tijdens de halve finale. Uit de resultaten die het Songfestival altijd pas na de finale bekend maakt, blijkt dat ze daar als tweede eindigde, net achter Oekraïne.

Songfestival volgend jaar

Het Songfestival wordt altijd in het land georganiseerd dat het jaar daarvoor gewonnen heeft. Dit jaar won Oekraïne, wat betekent dat het volgend jaar het gastland van het Songfestival wordt. Zelenski heeft zich hier al over uitgesproken en heeft één grote wens: dat het volgend jaar gehouden wordt in Marioepol, de zo goed als verwoeste havenstad in het zuiden van Oekraïne.

Of het internationale evenement volgend jaar daadwerkelijk in Oekraïne wordt gehouden, blijft natuurlijk nog even de vraag. De EBU, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het Eurovisie Songfestival, heeft nog niet gereageerd.

Bron: NOS, RTL nieuws