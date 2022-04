Het ministerie van Onderwijs praat over een gemiddelde loonstijging van 10 procent voor basisschoolleraren. Dat zou neerkomen op een gemiddelde stijging van 5300 euro per jaar.

Gemiddeldes

Ze benadrukken daarbij dat het gaat om een gemiddelde stijging. Dat wil zeggen dat er ook leraren zijn die er minder hard op vooruit gaan, of juist harder. Iedere leerkracht krijgt in ieder geval een verhoging van minstens 4 procent.

Blije betrokkenen

In het regeerakkoord dat vastgesteld werd stond al dat het dichten van de loonkloof eraan zat te komen. Verschillende belangenpartijen zijn erg blij dat het gelukt is. Daniëlle Woestenberg van CNV Onderwijs spreekt van “een terechte en historische stap waar we meer dan blij mee zijn” en Thijs Roovers, bestuurder bij onderwijsvakbond AOb, benadrukt dat er jarenlang actie is gevoerd voor het dichten van de salariskloof: “Voor mij persoonlijk is dit een kroon op mijn werk”, zo luiden de officiële reacties.

Wel zijn zij terughoudender in het roepen van bedragen en percentages. Roovers van de AOb: “Niet iedereen gaat er maandelijks zo fors op vooruit. Het hangt af van in welke salarisschaal je zit, op welke trede en van welke functie je hebt”, valt te lezen in het persbericht. Volgende week komt de vakbond met een soort instrument waarmee onderwijzers kunnen berekenen wat de afspraken voor individuele gevallen betekent.

Het verhaal van juf Linda

Al jaren waren veel leraren in het basisonderwijs onder andere niet tevreden over het feit dat zij minder betaald kregen dan docenten in het voortgezet onderwijs, terwijl de werkdruk fors is. Linda (54) vertelde daar eerder over aan Libelle: “Ik ben zelf blij met wat ik verdien, maar ik ben niet tevreden over het feit dat mensen met dezelfde opleiding in het voortgezet onderwijs meer verdienen. Zo ken ik iemand die € 500 per maand meer verdient voor hetzelfde aantal uren, terwijl ik vind dat wij in het primaire onderwijs op verschillende gebieden meer uitdagingen hebben.” Meer over Linda's ervaringen én haar financiën lees je hier.

Bron: NOS.