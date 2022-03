Voordat de kinderen hier aankwamen werden ze tijdelijk opgevangen in een kinderziekenhuis vlak onder Krakau in Polen. Zij zijn het coördinatiepunt en iedere dag komen daar nieuwe, zieke kinderen aan. Ze bekijken welke kinderen gezond genoeg zijn om te reizen. Die worden vervolgens met hun zo compleet mogelijke families naar andere Europese landen overgebracht, waaronder sinds gisteren Nederland.

Slechts één rugzakje

Medewerkers van het Prinses Máxima Centrum, de Vereniging Kinderkanker Nederland en andere organisaties hebben de hulpactie op touw gezet. Er staan bakken klaar met jongensondergoed in alle maten, pyjama’s, fleurige jurkjes, broeken en truien. “De meeste kinderen zijn met één rugtasje spullen vertrokken”, zegt kinderoncoloog Wouter Kollen tegen NRC.

Doorgaan met behandelen

Gelukkig, zegt de kinderoncoloog, lijken de Oost-Europese behandelprotocollen voor kinderen met kanker op die in Nederland. Een deel van de behandelingen zullen gewoon worden voortgezet. Wel zijn er verschillen als het gaat om medicijnen. Kollen tegen NRC: “In Nederland gebruiken we medicijnen die bijvoorbeeld minder bijwerkingen geven. Of waarmee we iets preciezer kunnen doseren. Die medicijnen zijn duurder en in Oekraïne mogelijk niet voorhanden.”

Aanvullende hulp

Om ervoor te zorgen dat de overstap van de zorg in Oekraïne naar de zorg in Nederland zo goed mogelijk verloopt, huurt het Máxima Centrum tolken in voor de eerste weken. Ook is er psychosociale hulp geregeld voor de kinderen en hun families.

Bron: NOS, NRC