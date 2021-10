Sander Lantinga had paniekaanvallen door uitgestelde rouw: “Werd steeds verdrietiger”

Nick en Simon, Suzan en Freek, maar ook Coen en Sander: zomaar een paar iconische duo’s die Nederland momenteel rijk is. In het programma van Art leren de kijkers de Sander kennen zoals hij thuis is, niet als de man die al zeventien jaar een radiohuwelijk vormt met Coen Swijnenberg.

Man van tegenstrijdigheden

Thuis is Sander namelijk gewoon vader van drie kinderen - en nog één onderweg - en houdt hij van een schoon en opgeruimd huis, tegen het smetvrezige aan. Hij is een man van tegenstrijdigheden. Sander voelt zich wat zijn interesses betreft (fan van strips en tuinkabouters) soms kind, maar is aan de andere kant ook een enorme huismus. Ook is hij in gesprek met Art open over zijn mentale uitdagingen.

Niet altijd een vrolijke boel

Het leven lacht Sander toe en vaak andersom. Maar het is niet altijd een vrolijke boel in het leven van de radio-dj. Zoals een aantal jaren geleden, als hij in een burn-out belandt. “Een heel belangrijke pijler was het overlijden van mijn moeder toen ik 16 jaar was en de periode daarna.”

Hij geeft zichzelf weinig tijd om te rouwen en als zijn vader een nieuwe vrouw ontmoet, is Sander vaak alleen thuis. “Ik heb dat als een heel mooi, goed jaar beschouwd.” Pas als zijn zoon Klaas wordt geboren, merkt Sander dat hij steeds verdrietiger wordt.

“Vooral de momenten dat ik met Klaas was. Ik weet nog dat we in het De Mirandabad lagen en hij gilde het uit van plezier. Ik werd eigenlijk steeds verdrietiger. Dat rouwen heb ik een jaartje of twintig kunnen uitstellen. Toen kwam de uitgestelde rouw.”

Paniekaanvallen

Het resulteert in ‘ontzettend veel paniek- en angstaanvallen’. Thuis keert Sander in die periode in zichzelf. “Daarvoor hou ik tot in de lengte van dagen van Tessel. Zij heeft altijd geluisterd, want ik begon elke dag weer over mezelf. Hoe ik me voelde, wat er door mijn hoofd ging, waar ik bang voor was. Dat heeft ze niet honderd keer, maar duizend keer gehoord. Tóch ging ze weer zitten, toch luisterde ze. Want ze weet: als Sander even z’n verhaal doet, dat duurt vaak drie kwartier, dan is het van zijn lever af.”

Tegenwoordig gaat het een stuk beter met Sander. Nog steeds voelt hij weleens de druk op zijn borst, maar daar weet hij beter mee om te gaan. “Dan weet ik: het zit er nog, maar het is niet erg.”