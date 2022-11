Sanne Vogel neemt een moedig besluit en laat preventief borsten en eierstokken verwijderen

Borstkanker komt veel voor in Vogels’ familie, vertelde zij vrijdag aan interviewer Özcan Akyol. Ze verloor op haar dertiende haar oma en tante aan de ziekte, en vrijwel alle zussen van haar oma troffen hetzelfde lot: ook zij werden ziek.

Ongezonde druk

Dit zorgde voor een ‘ongezonde druk’ bij Vogel, die het gevoel kreeg dat ze mogelijk niet genoeg tijd had om alles te doen wat ze wilde in haar leven. De regisseur was eerst niet van plan zich te laten onderzoeken, maar een arts wees haar erop dat zij tevens een grote kans op eierstokkanker heeft, mocht zij het gen bezitten. En dus laat de regisseur zich alsnog testen, met als onfortuinlijk gevolg een positieve uitslag. Ook zij blijkt het kankergen te bezitten.

Eigenlijk best oké

Vogel reageerde emotioneel toen Akyol naar haar uitslag vroeg. “Ik wil hier helemaal niet over huilen want ik ben hier eigenlijk best oké mee, ook al is het kut. Maar ik heb het”, zei ze. Het gevolg is dat zij preventief haar borsten en eierstokken laat verwijderen.

Inmiddels is Vogel in afwachting van een behandeling en staat ze op een wachtlijst, die volgens haar ‘extreem lang’ is. De behandeling zorgt ervoor dat ze nog maar 1 of 2 procent kans heeft om borst- of eierstokkanker te krijgen. “Nu gaan we dit doen en ga ik gewoon heel oud worden, is mijn plan.”

Bron: RTL Boulevard