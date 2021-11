Sarah van Soelen heeft bijna geen contact met André Hazes, maar ontkent relatiebreuk: “Dat zegt toch niks?”

Na de breuk met Monique Westenberg is het Sarah die de leegte in André’s leven opvult. Toch beweren boze tongen dat ook de houdbaarheidsdatum van deze relatie is verstreken.

Hoe zit het nu tussen André en Sarah?

Sarah doet haar verhaal niet uit de doeken in een televisieprogramma of magazine, maar via privéberichten met een Instagram-account genaamd ‘Reality FBI’. Dat André voorgoed zijn koffers heeft gepakt, klopt volgens Sarah niet.

‘Niks is verleden tijd’ en er is sprake van een ‘pauze voor allebei’. Zo vertelt Sarah dat zowel de zanger als zij veel te verwerken hebben. “Daar is rust bij nodig.” Ondanks de relatiepauze is er maar weinig contact tussen André en Sarah. “Maar dat zegt toch niks?”

Rachel

Moeder Rachel heeft haar zoon onder haar vleugels genomen nu hij worstelt met zijn mentale gezondheid. Volgens haar gaat het iedere dag een beetje beter met hem. “Hij woont nu bij mij thuis en wordt heel hard verwend”, zei ze na afloop van de Vlaanderen zingt Hazes-concerten.

Rachel kookt iedere dag voor hem, vertelt ze in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Vaak stamppot met andijvie, zijn lievelingskost. Vol vitamientjes. Want dat heeft hij nu nodig. Vitamientjes, moederliefde en heel veel rust. Die vindt hij thuis. ‘Het enige wat jij hier zelf moet doen, is kauwen’, lach ik dan.”

Burn-out

Halverwege september kwam het nieuws naar buiten dat André een burn-out heeft. De zanger heeft tijd nodig ‘om weer op krachten te komen’, liet zijn management toen weten. De klachten zijn te wijten aan de ‘roerige periode’ waar André de afgelopen maanden doorheen ging. “Het gemis aan optredens en de onzekerheid die de coronapandemie met zich meegebracht hebben, en de ontwikkelingen in zijn privéleven, hebben een grote impact gehad.”

Bron: RTL Boulevard.