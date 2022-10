Sarah van Soelen reageert op docu van ex André: ‘Ben voor niets aan de kant gezet’

Het filmen van André’s Crossroads had een overlap met zijn kortstondige relatie met Sarah. In eerste instantie zou ze dus veelvuldig in de docu te zien zijn, samen met nog wat familieleden van haar. Maar nadat de twee op een ietwat ongezellige manier uit elkaar gingen, wilde ze zichzelf het liefst compleet uit het leven van haar ex wissen – en dus ook uit zijn docu. Sarah kreeg haar zin, maar echt blij was ze alsnog niet toen ze zag hoe de zanger wél even verkondigde dat Sarah ‘het gewoon niet was’.

Nog één masker af

Sarah vertelt aan Shownieuws dat ze het gevoel heeft in een val te zijn getrapt. André is volgens haar niet eerlijk. Aan het begin van zijn docu belooft hij dat alle maskers afgaan. Omdat dat volgens zijn ex niet helemaal is gelukt, doet ze toch haar eigen boekje nog even open. Ze is verkeerd neergezet in de vijfdelige serie, terwijl alles wat ze voor hem heeft gedaan ‘uit een goed hart’ kwam. Iedereen heeft geprobeerd om André weer op het rechte pad te krijgen, maar Sarah is van mening dat het alleen haar is gelukt om hem te helpen. “Stank voor dank”, zo zei ze er eerder al over in Story.

Boze Sarah

Hoewel de makers het verzoek van Sarah om haar uit de docu te knippen hebben ingewilligd, is ze alsnog teleurgesteld. Ze had het redelijk gevonden als ze toch nog ergens werd genoemd, op een pósitieve manier. Dat André de 28 heeft gehaald en zich niet heeft aangesloten bij de ‘Club van 27’, een groep internationale artiesten die op 27-jarige leeftijd overleed, heeft ‘ie namelijk aan haar te danken. In een poging om hem van zijn alcohol- en drugsverslaving af te helpen, stuurde ze hem naar een afkickkliniek. “En dan word je aan de kant gezet. Voor wat? Voor niets!”, aldus een boze Sarah.

Bron: Shownieuws