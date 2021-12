Say cheese: 10 feiten en fabels over kaas

We zetten de tien bekendste feiten (nou ja, vooral fabels) voor je op een rijtje:

1. Hoe ouder, hoe beter

Fabel! “Alle kazen hebben een piekperiode, waarin ze op hun best zijn, en dan gaan ze achteruit”, legt Dominic Coyte van de Borough Cheese Company uit aan The Guardian. Je kunt dus niet zeggen dat kaas steeds beter zal smaken. Bovendien verschilt de piekperiode per kaassoort. Een kaas van 48 maanden zal misschien veel duurder zijn dan een kaas van 24 maanden, terwijl veel mensen de jongere kaas lekkerder vinden. Smaken verschillen!

2. Als de kaas beschimmeld is, kun je het niet meer eten

Feit en fabel... Kaas is een levend product, dus wanneer de kans zich voordoet, ontstaan er schimmels. Maar die zijn nooit slecht voor je. Deze kunnen alleen de smaak een beetje veranderen. Het is niet voor niets dat er ook schimmelkaas verkocht wordt. Een streep blauwe schimmel in harde kaas, zoals een cheddar, kan een intensere smaak geven, wat veel mensen lekker vinden. Witte schimmel moet je daarentegen wel afsnijden, want die tast de smaak negatief aan.

3. Je kunt kaas het beste bewaren in huishoudfolie

Fabel! “Huishoudfolie is de slechtste omgeving voor kaas, omdat dat vocht vasthoudt”, zegt kaasboer Iain Mellis. Hetzelfde geldt voor een plastic zakje. “Het maakt de kaas vochtig en versnelt de groei van witte oppervlakteschimmel.” Deze schimmel niet schadelijk (snij deze er wel altijd af), maar zal de smaak en het uiterlijk van de kaas aantasten. Je kunt kaas het beste in bijenwaswikkel, vetvrij papier of bakpapier bewaren. Kaas moet kunnen ademen, maar niet te veel, want dan droogt-ie uit.

4. Kaas moet op kamertemperatuur worden geserveerd

Feit! “De grootste fout die je kunt maken, is kaas rechtstreeks uit de koelkast eten”, zegt chef-kok Em Brightman. De beste temperatuur is kamertemperatuur. Maar daar hoort wel een kanttekening bij, want ‘kamertemperatuur’ is in kaastermen 14 tot 18 graden Celsius. Wanneer het binnen warmer is, kan de kaas gaan smelten of zweten en dat is niet wenselijk. Haal de kaas dus enkele uren voor het serveren uit de koelkast.

5. Je mag kaas alleen met speciale kaasmessen snijden

Fabel! Er bestaan speciale kaasmessen. Die kunnen erg handig zijn, maar zijn vaak gewoon een verkooptrucje. Je kunt ook gewone schilmesjes gebruiken. Het belangrijkste is dat het lemmet dun is. Hoe breder het snijvlak van het mes, hoe meer je de kaas breekt. “Het soort mes dat je gebruikt voor het bereiden van groenten en fruit is meestal dun genoeg”, zegt Jason Hinds, directeur van Neal’s Yard Dairy.

6. De korst is niet eetbaar

Fabel! Met uitzondering van de korst die van stof, was of plastic is gemaakt, zijn de meeste korsten eetbaar, zelfs die van harde kazen. “Het heeft zijn eigen smaak, en soms zelfs de beste smaak als gevolg van schimmelrijping”, zegt Hinds. “Ik vind het verschrikkelijk om mensen met veel moeite de korst zien te verwijderen, want die zorgt juist voor de lekkere smaak.”

7. Kaas moet je combineren met rode wijn

Fabel! “Stiekem kunnen de tannines in rode wijn ernstig botsen met veel kazen”, zegt chef-kaasboer Alan Watson. “Ik zou aanraden om te zoeken naar meer sprankelende witte wijnen en zelfs naar sinaasappelwijnen.” De natuurlijke zuurgraad van witte wijn is namelijk perfect voor verse en kruimelige kaas. Zelfs blauwe kaas past goed bij witte wijnen. En Chardonnay kun je goed combineren met harde kazen zoals gruyère en Lincolnshire Poacher. Probeer zelf wat uit en kijk welke wijn je het lekkerste vindt, maar het hoeft dus niet per se rood te zijn.

8. Kaas en bier is echt een no-go

Fabel! Bier en kaas kun je juist wel goed combineren. Ze hebben vergelijkbare of juist complementaire smaken en dat kan prima samen. Er zijn zoveel verschillende biersoorten, dat er altijd wel wat te vinden is. Een fruitig biertje past bijvoorbeeld perfect bij een zachte geitenkaas. Ook hier geldt: proef en kijk wat je zelf lekker vindt.

9. Een stukje kaas voor het slapengaan zorgt voor nachtmerries

Fabel! Er wordt beweerd dat het eten van kaas in direct verband staat met nachtelijke maag- en darmproblemen, nachtmerries en slapeloosheid. Wat wel zou kunnen is dat je er slechter door slaapt. Wanneer je vrij laat kaas eet, moet je lichaam dit in je slaap verwerken. Doordat je slechter slaapt, ben je geneigd je dromen beter te herinneren. Vooral de combinatie van kaas met koolzuurhoudende dranken, thee of koffie kunnen je spijsverteringsstelsel hard aan het werk zetten. “Mocht je geen wijn willen drinken, ga dan voor appel- of druivensap”, adviseert Patricia Michaelson, de oprichter van La Fromagerie.

10. Je kunt geen kaas eten als je lactose-intolerant bent

Fabel! Integendeel, een van de redenen waarom mensen kaas ontwikkelden was om de melk van herkauwers te kunnen verteren. Tijdens het kaasmaken zetten bacteriën de lactose in de melk om in melkzuur, wat mensen met lactose-intolerantie kunnen verdragen. Er zijn mensen die allergisch zijn voor koemelk, maar dat heeft te maken met het soort eiwit dat het bevat, niet met de lactose. Harde, gerijpte kazen zijn de beste keuze als je lactose-intolerant bent, want hoe verser de kaas, hoe hoger het lactosegehalte. Hoewel het naar verhouding maar een heel klein deel is.

Bron: The Guardian