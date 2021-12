Schaatsfans opgelet: híer is vanavond de eerste marathon op natuurijs

Het heugelijke nieuws werd bekend nadat Willem Hut, competitieleider van de marathon van schaatsbond KNSB, het ijs op de baan van IJsvereniging De Hondsrug had goedgekeurd.

Geen publiek

“Er ligt een prima ijsvloer, we gaan er vanavond een mooie wedstrijd van maken. Heerlijk dat het weer kan”, zei Willem vanmiddag. Helaas is het niet mogelijk om er bij te zijn als publiek, maar in gedachten zijn we bij de fanatiekelingen op het ijs. Om 19:00 uur starten de dames, de heren volgen een uurtje later.

Spanning

Het spant er ieder jaar om waar de eerste natuurijsmarathon gehouden kan worden: in Noordlaren, zoals vandaag, of in Haaksbergen. De laatste twee edities, in februari 2018 en januari 2019, werden verreden in Haaksbergen. In 2017 had Noordlaren de eer.

Dooi

Lang zal de pret waarschijnlijk niet duren: morgen gaat het alweer flink dooien. Gelukkig staat de volgende wedstrijd alweer op het programma: op 1 januari is een marathon op kunstijs georganiseerd.

Bron: RTV Oost.