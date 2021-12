Precies op de dag dat de winter officieel begint, kunnen we in Nederland ook daadwerkelijk genieten van echt winterweer.

Met een klein beetje hulp

Vanwege de aanhoudende kou kan op enkele plekken in Nederland geschaatst worden op natuurijs. Daarvoor moet je wel afreizen naar het noorden of oosten van het land.

Op sommige locaties was het ijs, dankzij de hulp van sproeiploegen, dinsdagochtend al dik genoeg. Fanatiekelingen in het dorpje Winterswijk in de Achterhoek hadden geluk, want daar was het ijs dik genoeg. Dit zorgde voor veel drukte op de natuurijsbaan.

Koude dagen

Volgens weerman Reinout van den Born van Weer.nl is het ijs deze week op meerdere plekken dik genoeg om erop te schaatsen. Hij geeft als voorbeeld Ryptsjerkerpolder bij Leeuwarden, waar het water slechts 30 centimeter diep is.

Helaas moeten we nog even geduld hebben om net als in februari in heel Nederland te kunnen schaatsen. Daar moet het nog véél kouder voor worden. “Maar op sommige plekken zou het bij twee flink koude dagen kunnen”, legt hij uit aan Metro. “Het ligt eraan wat voor water het is. Bijvoorbeeld in een ondergelopen weilandje zou het best kunnen.” De kans op schaatsen op natuurijs is het grootst in het noordoosten, waar het een stuk kouder is.

Witte kerst?

Na donderdag is het (helaas) weer gedaan met de winterpret. Donderdag stijgt de temperatuur naar 4 à 7 graden. Er is daarbij kans op regen. Dat geldt ook voor vrijdag. Maar hoe zit het met Kerstmis, is er kans op een witte kerst? Dit zijn nu de voorspellingen.

Bron: Metro