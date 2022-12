Schaatsliefhebbers opgelet: Vandaag en morgen is je laatste kans om te schaatsen!

Ook vandaag is het nog oppassen geblazen met de gladheid. “Het kan plaatselijk verraderlijk glad zijn. Er zijn er paar buitjes in Noord-Holland, die kunnen lokaal voor wat ijzel zorgen”, zo waarschuwt Philippe Schambergen van Buienradar. “De temperatuur van het wegdek is op veel plaatsen nog onder nul.”

Morgen extra veel schaatsplezier

Als je wilt schaatsen, dan kun je maar beter vandaag of morgen je kans pakken. Met name morgen leent zich perfect om te gaan schaatsen. Het gaat de komende nacht namelijk op grote schaal vriezen, met temperaturen van -5 tot -10. “Misschien gaan baantjes die nu niet open kunnen, dat morgen toch nog wel.”

Stijgende temperaturen

Morgenmiddag zal je al merken dat er zachter weer aankomt. De temperatuur gaat geleidelijk omhoog. “Pas in de avond loopt de temperatuur in het zuidwesten op tot enkele graden boven het vriespunt. In de ochtend en middag is het ijs nog goed, maar morgen is wel écht de laatste dag”, zo waarschuwt Philip. Maandag kun je temperaturen verwachten rond de 10 á 11 graden, in combinatie met een zonnetje is het dus perfect weer om te wandelen!

Bron: RTL Nieuws