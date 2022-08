Schattig: de dochter Linda de Mol deelt een lieve foto van haar moeder

Eerder kwam het gerucht naar buiten dat ‘loslippige buren’ de media zouden hebben verteld dat Jeroen weer gesignaleerd is en dat de twee het weer samen zouden proberen. Nu gingen de geruchten ook dat dochter Noa zou het daar niet mee eens zijn. Het management van Linda heeft laten weten dat dit allemaal onzin is.

Koek en ei tussen moeder en dochter

Te midden van alle geruchten, deelt Noa nu een foto uit de oude doos, waarop ze haar moeder knuffelt op het voetbalveld. “Mama”, is het bijschrift, vergezeld met een hartje dat laat zien dat alles goed is tussen de twee.

Seksueel overschrijdend gedrag

In januari kwam via een aflevering van de YouTube-serie BOOS naar buiten dat Jeroen zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zou hebben plaatsgevonden toen hij als bandleider werkzaam was bij The voice of Holland.

Onderzoek tegen Jeroen

Tegen Jeroen loopt nog een strafrechtelijk onderzoek. Hij heeft eerder aangegeven hier graag aan mee te willen werken en zijn kant van het verhaal te willen vertellen. Hij ontkent nog steeds dat hij een strafbaar feit heeft gepleegd.

Bron: Instagram Noa Vahle