Scheiden, wat betekent dat voor je hypotheek?

In het huis blijven wonen

Als je gaat scheiden heb je verschillende mogelijkheden voor het huis en de hypotheek. Marga Lankreijer: “Kun je het betalen om in de woning te blijven wonen en wil je dat ook? Dan kun je ervoor kiezen om de hypotheek alleen op jouw naam te laten zetten. Je moet dit wel overleggen met je hypotheekverstrekker. Die kijkt naar je inkomen en de waarde van je woning, en controleert of je de hypotheek inderdaad zelf kunt betalen. Vervolgens moet je naar de notaris. Die stelt een ‘akte van verdeling’ op. Hierin leg je alle afspraken vast rondom het huis en de hypotheek. De notaris geeft de wijziging door aan het Kadaster, waardoor de woning op jouw naam komt te staan.”

Huis verkopen en hypotheek aflossen

Kun je de hypotheek niet in je eentje betalen of wil je liever niet alleen in het huis blijven wonen? Dan kunnen jullie het huis te koop zetten. Zodra je woning verkocht is, zorgt de notaris voor de afwikkeling van de hypotheek. Met de opbrengst van de verkoop kun je de hypotheek aflossen. Is er overwaarde? Dan krijg je dit van de notaris terug. Je kunt dit bedrag dan onderling verdelen. Heb je een restschuld? Dan houd je een lening bij de bank en moet je hier rente over blijven betalen. Meestal wordt deze schuld verdeeld en ben je hier dus beide verantwoordelijk voor.

Marga Lankreijer geeft scheidende stellen vaak de volgende tips: “Maak goede afspraken over de vraagprijs en hoe jullie het huis willen verkopen. Wil je dit bijvoorbeeld via een makelaar doen of regel je de verkoop zelf? Waar je ook over na moet denken is: wie blijft er in het huis wonen totdat het verkocht is? Vergeet ook niet af te spreken wat jullie met de kosten van het huis doen in deze overgangsperiode.”

Hypotheek aanhouden

Bij een scheiding kun je het huis dus verkopen of de hypotheek op naam van één van jullie laten zetten. Maar er is nog een derde optie. Independer-expert Lankreijer: “Je kunt er ook voor kiezen om de hypotheek voorlopig even zo te laten. Stel bijvoorbeeld dat degene die in het huis blijft wonen de hypotheek niet zelf kan betalen, maar je het toch belangrijk vindt om het huis nog een tijdje aan te houden. Bijvoorbeeld tot de kinderen het huis uit gaan. Je blijft dan beide eigenaar van het huis en betaalt dus samen de hypotheek. Waar je in dit geval op moet letten is dat degene die uit het huis vertrekt maar twee jaar de hypotheekrente mag aftrekken. Je kunt de betaalde rente als partneralimentatie opgeven bij de Belastingdienst. Dit geldt ook voor het eigenwoningforfait. Op de website van de Belastingdienst lees je meer over het eigenwoningforfait bij scheiding en de hypotheekrenteaftrek.

Een nieuwe hypotheek na je scheiding

Wil je na je scheiding zelf een nieuw huis kopen? Als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten, heb je het ‘echtscheidingsconvenant’ nodig. Daar staat in hoe jullie het onderling financieel geregeld hebben, bijvoorbeeld met alimentatie. Het is dus verstandig om je scheiding eerst goed af te ronden, voordat je een nieuwe hypotheek gaat regelen.

Binnen drie jaar een ander huis kopen

Als je je woning verkoopt vanwege een echtscheiding, krijg je vaak te maken met de bijleenregeling. Marga Lankreijer legt uit: “Koop je binnen drie jaar na je scheiding een ander huis? Dan moet je jouw deel van de overwaarde uit de eerdere woning gebruiken om je nieuwe hypotheek te verlagen. Was je met je ex-partner bijvoorbeeld allebei voor de helft eigenaar van de woning? Dan moet je dus de helft van de overwaarde gebruiken bij de koop van je nieuwe woning. Doe je dit niet? Dan krijg je over jouw deel van de overwaarde geen hypotheekrente-aftrek.”

Denk aan je overlijdensrisicoverzekering

Heb je bij het afsluiten van je hypotheek destijds samen een overlijdensrisicoverzekering afgesloten? Vergeet dan niet om deze na de scheiding aan te passen. Ook hierbij zijn er verschillende opties. Je kunt de verzekering bijvoorbeeld laten doorlopen op naam van degene die in het huis blijft wonen, of je kunt de verzekering beëindigen. “Denk wel goed na voordat je een bestaande overlijdensrisicoverzekering opzegt. Het is natuurlijk zonde als blijkt dat je de dekking toch nog nodig hebt en een nieuwe verzekering ineens een stuk duurder is”, aldus Independer-hypotheekexpert Marga Lankreijer.

Wat is voor jou de beste en goedkoopste hypotheek?