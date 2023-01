Schiphol laat maximumaantal vertrekkende reizigers per maart los

Na maart is er geen limiet meer op het aantal reizigers dat dagelijks vanaf de luchthaven mag vertrekken. Schiphol zou nu genoeg beveiligers hebben geworven om de chaos van vorig jaar te voorkomen.

Op piekdagen gaan de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen nog wel samenwerken om de boel soepel te laten verlopen. Door betere spreiding van vertrekkende reizigers moet alles beter doorstromen. Is de samenwerking moeizaam, dan legt Schiphol voor piekdagen alsnog beperkingen op.

‘Die meivakantie gaan we gewoon doen’

Tijdelijke topman Ruud Sondag zegt dat ongeveer de helft van de 850 nodige beveiligers al aan het werk is, of nog in training . De komende weken komen er nog eens een paar honderd bij. Tegen de meivakantie kan Schiphol gemiddeld ruim 70.000 vertrekkende reizigers per dag aan. “Die meivakantie, die gaan we gewoon doen“, zegt Sondag optimistisch.

Hoe zit het in de zomer?

Het zegt nog niets over hoe het in de zomer gesteld is op Schiphol. Verder dan de meivakantie kijkt de tijdelijke baas nu nog niet, maar de overleggen over de zomervakantie beginnen snel. “Dan hebben we ook alweer meer personeel en dan is de drukte over een langere periode gespreid.”

Slimmere reiziger

Schiphol hoopt ook een beetje dat de reiziger zelf slimmer te werk gaat. Bijvoorbeeld door meer spullen in een bakje te stoppen bij de controle. Schiphol zet personeel in om daarbij te gaan helpen. Ook is het altijd goed om zelf te blijven checken hoe druk het is als je gaat reizen via Schiphol. Hou dan de druktemeter van de luchthaven in de gaten. Die komt steeds met updates.

