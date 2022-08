Schiphol treft strenge maatregel voor de herfstvakantie: “Geen teleurstellingen zoals in juli”

In de maanden september en oktober zal Schiphol een maximumaantal reizigers hanteren. In september zijn dat er 67.500 per dag en in oktober 69.500 per dag.

Schiphol in de herfstvakantie

Dat is een stuk minder dan gebruikelijk is, vooral in de periode van de herfstvakantie. Als alle beschikbare tickets verkocht zouden worden, dan zouden er dagelijks 3500 reizigers teveel vertrekken. Dat kan Schiphol met de bezetting tegen die tijd niet aan.

Geen teleurstellingen zoals in juli

Reizigers die al een vlucht geboekt hebben, zullen weinig last hebben van de beperking van het aantal reizigers, zo meldt directeur bij Airport Coordination Netherlands aan NU.nl. “Mogelijk moeten ze wel vanaf een andere luchthaven vertrekken of met een andere vlucht mee. Maar ik verwacht niet dat reizigers afgezegd gaan worden. Dat is anders dan in juli, toen waren mensen echt teleurgesteld.”

Meer personeel, maar toch reizigers beperken

De afgelopen tijd zorgde personeelstekort op de luchthaven voor lange rijen bij de security. Hierdoor misten sommige reizigers zelfs hun vlucht. Voor het najaar zijn er meer personeelsleden, met name beveiligers, beschikbaar. Toch ligt het maximum aantal reizigers voor september en oktober lager dan het maximum in augustus. Schiphol heeft daar wel een verklaring voor, namelijk dat reizigers in september en oktober doorgaans meer kleding aan hebben. Daardoor duurt de veiligheidscontrole langer dan in de zomer.

Reisorganisaties reageren

Deze strenge beperkingen gaan reisorganisaties naar verwachting miljoen euro’s kosten. Verschillende reisorganisaties hebben al gereageerd op deze mededeling van Schiphol. Zo laat Transavia weten ‘alles op alles te zetten’ om zo veel mogelijk reizen door te laten gaan. TUI laat weten dat ze nog niks kunnen zeggen over de gevolgen voor hun reizigers. Dat komt omdat de slots op Schiphol voor die periode nog niet bekend zijn. Over anderhalve week zal daar meer duidelijkheid over volgen, en dus ook over de impact van deze beperkingen.

De woordvoerder van Schiphol laat in elk geval weten dat zij denken dat het goed zal komen met de herfstvakanties en het spreiden van reizigers per dag: “Het lukt ons in de zomer, dus moet het in de herfst ook lukken.”

Je koffer sealen voordat je het vliegtuig in stapt, is wel een veilig idee. Alleen dat gehannes op Schiphol kunnen we missen als kiespijn...

Bron: Hart van Nederland