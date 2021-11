Schitterend: Máxima vaak gespot met nieuwe riementrend (en zó maak je ’m zelf)

En laten wij nou nét een prachtig patroon hebben waarmee je zelf een wikkelceintuur kunt maken.

Inspiratiebron

Als je graag wat meer nadruk op je taille wil leggen, dan is deze riem perfect! En als je taille niet je slankste deel is, dan draag je ’m wat hoger. Dat maakt je optisch slanker en daarnaast zorgt een riem ook nog eens voor een extra touch aan je outfit. Daarnaast kun je ’m op zo’n beetje elk kledingstuk dragen, of het nu een jurk is, een broekpak of een jas. Hieronder een paar foto’s van Máxima ter inspiratie:

Brunopress Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Getty Images Beeld Getty Images

En het zou zomaar kunnen dat Máxima als inspiratiebron heeft gediend voor koningin Rania, want zij werd deze week nog gespot met een prachtige wikkelriem die ze over een jurk droeg:

Zelf een wikkelceintuur maken

Nu kun je natuurlijk naar de winkel gaan voor zo’n wikkelceintuur, maar wist je dat je deze ook zelf heel makkelijk kunt maken? Hier vind je een patroon voor een prachtige riem én een feestjurk. Win-winsituatie toch? Leuk om cadeau te geven tijdens de feestdagen, óf je eigen outfit er mee op te fleuren, natuurlijk.

Wist je trouwens dat dit het favoriete kledingstuk is van koningin Máxima? Ze heeft het in alle kleuren en maten.

Bron: Instagram