Schokkend: ruim een derde van de verpleegkundigen had vorig jaar te maken met seksueel ongewenst gedrag

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Dit komt niet alleen onder verpleegkundigen voor, maar ook bij andere beroepen binnen de zorg, zoals fysiotherapeuten en verzorgenden.

Verpleegkundigen ervaren seksueel ongewenst gedrag

Ook in andere sectoren kwam seksueel ongewenst gedrag voor, maar nergens zo vaak als binnen de zorg. Gemiddeld heeft 11% van alle vrouwelijke werknemers in Nederland seksueel ongewenst gedrag op het werk ervaren, tegenover ruim 1 op de 3 vrouwen in de zorg.

Fysiek contact zou de verklaring kunnen zijn

Een verklaring hiervoor zou volgens Zorgvakbond NU’91 zijn dat vrouwen in de zorg vaak fysiek heel dicht bij hun patiënten komen. “In de verpleeghuizen en in de thuiszorg wassen ze bijvoorbeeld patiënten”, aldus een woordvoerder.

Vrijbrief voor grensoverschrijdend gedrag

“Helaas ziet een stevig aantal patiënten die nabijheid toch als een vrijbrief voor grensoverschrijdend gedrag.” De woordvoerder benadrukt dat het in sommige gevallen ook om verwarde patiënten gaat.

Heftige voorbeelden

Stella Salden, voorzitter NU’91, laat op de site van de vakbond weten: “Het gaat vaak om ongewenste aanrakingen van iemands borsten of billen. Seksueel getinte opmerkingen. Denk aan: ‘Je mag wel bij me in bed komen liggen.’ Of: ‘Zuster wil je me daar beneden eens goed wassen?’ Maar ook porno opzetten zodra het zorgmoment begint of naakt de deur opendoen. Of veel te dicht bij een zorgprofessional komen staan en degene zelfs in een hoek drijven. Alle voorbeelden zijn heftig om te horen en natuurlijk ver over de grens.”

Regels en protocollen

De zorgbond zou graag zien dat dit onderzoek leidt tot duidelijkere regels en protocollen. “Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, worden huisregels duidelijk gemaakt, zoals niet binnen roken. Voor seksuele intimidatie zou dat net zo duidelijk gezegd moeten worden.” Ook weten veel verpleegkundigen niet welke protocollen hun werkgever hanteert en dat ze een melding kunnen maken.

Bron: NOS