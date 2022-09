Schokkende cijfers: 4 op de 10 Nederlanders voelen zich eenzaam

Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een enquête onder 7000 mensen.

Stijgende lijn

In 2021 voelde 11% van de Nederlanders van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam en 32% was enigszins eenzaam. Dat zijn schokkende cijfers, aangezien eenzaamheid voor hevige emoties zorgt. Bovendien stijgen de cijfers. In 2019 was het namelijk nog 9 en 26%.

Emotioneel eenzaam

Opvallend is dat jongeren vaker dan ouderen aangeven zich ‘emotioneel eenzaam’ te voelen. Dat houdt onder meer in dat zij zich in de steek gelaten voelen of een hechte band met anderen missen. Het gaat in 2021 om 14% van de jongeren tussen de 15 en 25 jaar. De coronacrisis heeft er deels voor gezorgd dat dit percentage flink is gestegen. Drie jaar geleden, dus voor het uitbreken van de coronacrisis, voelde ‘slechts’ 8% van de jongeren zich ‘emotioneel eenzaam’.

Oorzaak coronacrisis

In de enquête werd niet gevraagd waar deze gevoelens vandaan komen, maar het is vrijwel zeker dat de coronacrisis hierin een grote rol speelt. Alle maatregelen hadden negatieve invloed op de mentale gezondheid van met name jongeren.

Aanpak eenzaamheid

Volgens staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, welzijn & sport) is het heel belangrijk om de eenzaamheid aan te pakken voordat de percentages groeien. “De coronaperiode heeft ons extra bewust gemaakt van het feit dat iedereen te maken kan krijgen met eenzaamheid”, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. “Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte.”

Woensdag maakte het kabinet bekend de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro uit te trekken om eenzaamheid tegen te gaan. Er komen anti-eenzaamheidsprojecten in gemeenten en middels een onderzoeksprogramma wordt onderzocht wat het beste werkt tegen eenzaamheid.

Gevolgen van eenzaamheid

De invloed van eenzaamheid kan groot zijn. Het maakt je ongelukkig en de kans dat je in een negatieve spiraal terecht komt en minder goed voor jezelf gaat zorgen is dan erg groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, kan eenzaamheid voor gezondheidsrisico’s zorgen. Het verhoogt zelfs de kans op vroegtijdig overlijden.

Tips tegen eenzaamheid

Dat je je eenzaam voelt, betekent niet direct dat je helemaal geen vrienden of een relatie hebt. Je kunt je namelijk ook eenzaam voelen mét mensen om je heen. Voel jij je weleens eenzaam? Deze vijf tips kunnen je helpen:

Achterhaal de oorzaak - Wanneer voel je je eenzaam? Wat zou je willen veranderen? Door te onderzoeken waar je gevoelens vandaan komen, kom je dicht(er)bij een oplossing. Waarder je eigen gezelschap - Door je eigen gezelschap te leren waarderen, voelt het minder eenzaam om alleen te zijn. Ga eens mediteren, een boek lezen of ontdek een nieuwe hobby. Vermaak jezelf en je zult zien dat alleen zijn niet eenzaam hoeft te zijn. Maak een lijst van mensen bij wie je je fijn voelt - Is het glas bij die ene vriendin áltijd halfvol? Of kun je goed jezelf zijn bij je kind(eren)? Schrijf alle namen op en zet daarbij waarom ze jou een goed gevoel geven. Wanneer je je weer eens eenzaam voelt, kun je dit lijstje erbij pakken en voel je je een stuk beter én minder eenzaam. Voel je niet bezwaard contact op te nemen met iemand - Neem contact op met de mensen van het lijstje hierboven. De kans is groot dat ze het alleen maar leuk vinden om iets van jou te horen. Vrienden maken hoeft niet moeilijk te zijn, maar je moet ze wel tijd en aandacht geven. Probeer iets goeds te doen - Een bijdrage leveren op een manier die goed aanvoelt, kan geweldig zijn tegen eenzaamheid. Ga vrijwilligerswerk doen of help iemand door één keer per dag de hond uit te laten of een boodschap te doen.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: CBS