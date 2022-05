Dat blijkt uit cijfers van de Dierenbescherming. Zij zijn een campagne gestart om aandacht te vragen voor de duizenden kittens die jaarlijks gedumpt worden.

Kittens met ziektes

Kittens die worden gedumpt zijn vaak ziek. Denk aan niesziekte en besmettelijke darmaandoeningen zoals giardiasis en coccidiose. Baasjes kunnen de kosten voor de zorg niet betalen, of willen de diertjes simpelweg niet de zorg bieden die ze nodig hebben. Voor asiels is het een risico om zieke kittens binnen te halen, want dan bestaat het gevaar dat de gezonde dieren besmet worden.

Kwetsbare kittens

“Ze worden op straat gevonden, op industrieterreinen, in doosjes, in vuilnisbakken, sommigen zijn maar een paar uur oud”, vertelt Saskia Thijssen van de Dierenbescherming aan het AD. Als ze zo piepjong zijn, is hun gezondheid al helemaal fragiel: “De veelal zeer jonge dieren zijn kwetsbaar en met name de kleintjes die zonder moederpoes zijn gedumpt, hebben nauwelijks weerstand.”

Dure kittens

Wanneer de Dierenbescherming een kitten opvangt, loopt het flink in de papieren. Zo wordt er een medische check gedaan en worden de kittens gevaccineerd, ontwormd en gechipt. Als een kitten ziek is, komen de behandelingskosten hier nog bij. Zo kost het al gauw honderden euro’s per beestje.

Kat castreren of steriliseren

De boodschap is duidelijk: het dumpen van dieren moet stoppen. Daarnaast maakt de Dierenbescherming duidelijk dat katteneigenaren hun dier moeten laten castreren of steriliseren. Zo voorkom je ongewenste nestjes.

Ga je verhuizen? Dan laat je je kat natuurlijk niet achter. Dierenarts Martijntje geeft handige tips om de verhuizing soepel te laten verlopen voor je beestje:

Bron: AD