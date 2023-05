Schokkende cijfers: zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren

Gekeken per honderdduizend inwoners laat het zelfdodingscijfer sinds 2018 geen grote veranderingen zien. Toch was zelfdoding vorig jaar wel de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren tot dertig jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Toename zelfdoding jongeren

Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed één op de vijf aan zelfdoding. Dat is vaker dan aan kanker of verkeersongevallen. Bij twintigers was zelfdoding ook de belangrijkste doodsoorzaak, namelijk bij één op de drie gevallen. Dat is opvallend, want in eerdere jaren stierven jongeren onder de dertig jaar juist het vaakst bij verkeersongevallen.

Meer mannen

In 2022 maakten twee keer zoveel mannen (1315) als vrouwen (601) een einde aan hun leven en net als de afgelopen jaren werd ook vorig jaar onder veertigplussers het vaakst aan zelfdoding gedaan. Dit betrof ongeveer 70% van de overleden mannen en vrouwen.

Twintig jaar lang geloofde Christel (42) dat zij niets toevoegde aan het leven hier en kampte ze met suïcidale gedachtes. Nu deelt ze hoe ze daar toch overheen kwam. “Het leven voelt uitzichtloos als je suïcidaal bent. Maar ik durf nu te zeggen: het kan echt beter worden.”

Maak je je zorgen om iemand?

Als je je zorgen om iemand in je omgeving maakt, kan het helpen om te vragen of diegene aan zelfdoding denkt. De signalen voor suïcidaliteit kunnen namelijk heel verschillend zijn. Hiernaar vragen kan moeilijk zijn, maar 113.nl Zelfmoordpreventie helpt je daarbij. Zo kun je met hun hulpverleners bellen of chatten voor advies.

Het is natuurlijk niet slim om het gesprek met de vraag over zelfdoding te openen. Benoem liever eerst wat je is opgevallen en waarom je je zorgen om iemand maakt. Zeg bijvoorbeeld: ‘Ik zie dat je je veel terugtrekt. Ik maak me zorgen om je. Hoe gaat het echt met je?’ Later in het gesprek kun je dé vraag stellen. ‘Heb je wel eens het gevoel dat het beter zou zijn als je er niet meer bent?’ of ‘Denk je wel eens dat je anderen tot last bent en dat ze beter af zouden zijn zonder jou?’ Meer weten? Deze dingen kun je wél en níet zeggen tegen iemand die suïcidaal is.

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar, zeven dagen per week.

Bron: CBS, 113.nl