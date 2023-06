Schrijf een kort verhaal en win een publicatie in Libelle én op Libelle.nl

Je eigen verhaal in Libelle: hoe leuk is dat? Voor wie meedoet aan onze verhalenwedstrijd komt dat opeens heel dichtbij. Laat je inspireren door de beginzin, geef je gedachten de vrije loop, pak een pen of kruip achter de laptop en schrijf dat korte verhaal.

Onze driekoppige jury, bestaande uit Hedda Sanders van Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Mathilde Hoekstra van luisterplatform Fluister en auteur Elle van Rijn, leest alle inzendingen en maakt een selectie van drie verhalen waarop via Libelle.nl gestemd kan worden. In combinatie met het juryrapport wordt dan het winnende verhaal gekozen en gepubliceerd in Libelle en op Libelle.nl. Met jóúw naam eronder. Lees de spelregels er nog even op na en dan kan het beginnen. Veel succes!

Het korte verhaal MOET beginnen met de volgende zin:

Door de zon die in mijn gezicht prikt, kom ik weer bij zinnen. Een paar seconden is er geen besef, ik kijk naar de toppen van de bomen die heen en weer wuiven tegen de strakblauwe achtergrond. Dan komt het in een schok bij me terug: het feest, de ontmoeting, zijn mosgroene ogen, de verleiding, het bos. Ik probeer overeind te komen…

Dit zijn de spelregels 1: Iedereen kan meedoen! Jong of oud, M/V/X, het maakt niet uit. Wel moet je in het Nederlands schrijven. 2: Jouw verhaal moet minimaal 1000 woorden (niet lettertekens!) zijn, maximaal 1200. Inzendingen die daar niet aan voldoen, worden niet meegenomen in de beoordeling. 3: Inzenden kan uitsluitend in de vorm van een Word-document (alleen tekst, géén beeld) via onderstaand inschrijfformulier. 4: Je kunt tot uiterlijk 23 juli 00.00 uur insturen. Daarna gaat de inzendlink dicht en kan er niet meer worden deelgenomen. 5: Uit de inzendingen kiest de jury drie verhalen die in de week van 7 augustus online worden gepubliceerd. 6: Op deze drie verhalen kan tot uiterlijk 31 augustus 12.00 uur gestemd worden 7: Het winnende verhaal wordt gepubliceerd in Libelle en op Libelle.nl/winnende-verhaal. Ook de winnaar van de tweede en derde plek krijgen een publicatie op Libelle.nl. 8: Een juryrapport maakt deel uit van de beoordeling 9: Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 10: Alle inzendingen worden eigendom van DPG Media.

Dit is de jury

- Hedda Sanders, uitgever bij Uitgeverij Luitingh-Sijthoff;

- Mathilde Hoekstra, content-specialist bij luisterplatform Fluister, auteur van De ideale man en Een warm nest;

- Elle van Rijn, auteur van onder andere Terug naar Insulinde en De Crèche, schrijft wekelijk voor Libelle het feuilleton Maud en Koen.

Ook leuk: Libelle Leesclub

Iedere maand bespreekt de Libelle Leesclub het Boek van de Maand, samen met de auteur van dat boek – meestal een Nederlandse schrijfster. In september zal het winnende verhaal en het juryrapport worden besproken door deze auteur. Wil je nu al bij de Libelle Leesclub? Klik dan hier en meld je aan.

