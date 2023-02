Scootmobiel veroorzaakt veel ongelukken. Welke variant is het veiligst?

Uit recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het risico op een dodelijk ongeluk bij een scootmobiel of gehandicaptenvoertuig een stuk hoger ligt dan bij andere vervoersmiddelen, zoals motoren, fietsen, auto’s en scooters. In het onderzoek wordt het aantal dodelijke slachtoffers afgezet tegen het aantal afgelegde kilometers.

Een nieuw exemplaar

Wat het rijden in ieder geval wél een stukje veiliger maakt, is kiezen voor de minst risicovolle variant. Ga nooit voor een oud exemplaar. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland laat aan NU.nl weten dat deze exemplaren van de markt moeten worden gehaald. Kies liever voor een nieuwe variant met handremmen of desnoods een noodknop.

Goed gebruik

Verder ligt de fout soms ook bij verwarring bij de gebruikers zelf. Ze geven bijvoorbeeld vol gas, terwijl ze juist willen remmen. Dat komt doordat je bij de meeste scootmobielen in een hendeltje moet knijpen als je vooruit wil. Soms knijpen gebruikers in een reflex echter in de hendel terwijl ze eigenlijk een noodstop willen maken. Het gevolg? Ze schieten vooruit.

Stabiel

Ook stabiliteit is een probleem, vooral bij scootmobielen met drie wielen. Het gaat dan vaak mis bij het maken van scherpe bochten of het rijden op een schuine stoep. Hierop kan het ontwerp van de scootmobiel worden aangepast.

Actief remmen

Een andere oplossing? Het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV) laat aan Radar weten dat scootmobielen moeten worden voorzien van een rem waarmee gebruikers actief kunnen remmen. Zo hoeven ze niet alleen de gashendel los te laten als ze tot stilstand willen komen.

Verplichte cursus

Volgens minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) zou een verplichte cursus niet helpen. Voor sommige mensen is een gehandicaptenvoertuig, zoals een scootmobiel, namelijk de enige mogelijkheid om zelfstandig mobiel te kunnen zijn. Een cursus ligt daarom niet voor de hand.

Bron: Radar, Nu.nl, AD, RTL Nieuws