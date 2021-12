SEH-arts Gor Khatchikyan in ‘Frontberichten’: “Je doet het niet voor de zorg, maar voor je opa, oma of jezelf”

In een live-uitzending, gepresenteerd door Jeroen Pauw, vertellen de hulpverleners wat ze tijdens hun werk meemaken. Dit zorgt voor zowel aangrijpende als confronterende verhalen en beelden.

Confronterende beelden

In de studio kwamen onder andere arts Gor uit Utrecht en verpleegkundige Ellen uit Almelo aan het woord. Verder werd tijdens de uitzending geschakeld naar diverse plekken in het land waar coronazorg wordt geleverd. Ook werden confronterende beelden uitgezonden die de hulpverleners zelf hebben gefilmd tijdens hun zorg voor coronapatiënten.

Code zwart

Toen Jeroen aan de tafelgasten vroeg wanneer er sprake is van code zwart, gaf SEH-arts Gor Khatchikyan een raak antwoord: “Dat ligt eraan hoe je code zwart definieert. Voor mij is het code zwart als ik een ernstig zieke patiënt op de spoedeisende hulp zie die naar de ic moet en je daar krijgt te horen dat er geen plek is. Als ik een patiënt die zo ziek is op een kwetsbaar transport moet zetten naar een ander ziekenhuis, dan is dat voor mij code zwart”, legde hij uit. De patiënt wordt dan ernstig benadeeld vanwege de overvolle ziekenhuizen.

Je doet het voor jezelf

Wat tijdens de gesprekken ook akelig duidelijk werd, is wat de tweedeling in de samenleving precies met ze doet. Vorig jaar werden de zorgverleners nog ‘helden’ genoemd, maar dat is op dit moment volgens Gor wel anders. Zo wordt steeds meer zorgpersoneel beveiligd. “Mensen zijn moe en teleurgesteld omdat niemand een antwoord heeft. Dat krijg je als zorgverlener allemaal over je heen”, vertelde hij. “En mensen denken dat ze het voor de zorg doen, maar ík ga ‘s avonds gewoon naar huis. Je doet het niet voor mij of voor de zorg. Je doet het voor je opa of oma of jezelf.”

Veel respect voor de zorg

Kijkers zijn geraakt door de verhalen en beelden van het zorgpersoneel. “Wat hoop ik toch dat deze indringende inkijk inde zorg weer enkele mensen echt ‘wakker’ maakt en dat we voor elkaar blijven zorgen”, schrijft iemand op Twitter. Een ander reageert met: “Veel respect voor hen die elke dag weer blijven knokken voor elke patiënt.”

Met veel respect en bewondering gekeken naar #frontberichten

Wat hoop ik toch dat deze indringende inkijk in de zorg weer enkele mensen echt "wakker" maakt en dat we voor elkaar blijven zorgen. — Krispijn (@Krispijn13) 3 december 2021

Weer even stil van #frontberichten Voorbij makkelijke meningen en beste stuurlui die aan wal staan: de harde werkers in de zorg in beeld en aan het woord. Veel respect voor hen die elke dag weer blijven knokken voor elke patiënt — Marco van der Straten (@MarcoStraten) 2 december 2021

Respect voor de manier waarop deze Annemieke haar verhaal doet over die Covid patiënt die toch graag gevaccineerd wil worden, terwijl hij doodziek op de IC ligt. O wat zou ik pissig zijn in zo'n situatie!#frontberichten bnnvara — IrmaVogt (@Ziepel) 2 december 2021

dank @jeroenpauw 🙏 eindelijk gaat het over mensen , ziekte, overlijden en hen die voor hen zorgen / behandelen i.p.v. al die abstracties mbt capaciteit etc. #frontberichten — zusterIris (@zusterIris) 2 december 2021

#frontberichten



Ik denk dat we heel erg blij moeten zijn dat #ernstkuipers steeds maar weer de tijd en het geduld kan opbrengen om de situatie duidelijk uit te komen leggen. — oh-neils (@DeLelijke) 2 december 2021

Jeroen Pauw, top van de journalistiek met indrukwekkend programma #frontberichten. Wel confronterende beelden vanuit De Dilgt in Haren, waar mijn vader 3,5 week was opgenomen en overleed. Aan #Alzheimer, niet aan corona. — Frank Huizinga (@FrankHuizinga) 3 december 2021

Niet kunnen slapen en #frontberichten terug kijken.

Wow wat wordt het goed verwoord en wat blijft het heftig. @Gor316 zegt: je doet het niet voor de zorgmedewerkers maar voor jezelf en voor je omgeving. #codezwart wat is de definitie? Vele instellingen handelen er deels al naar — Janine 🖤😷 (@JterReehorst) 2 december 2021

Duidelijke taal van Gor en ozo waar: Je doet het niet voor mij of voor de zorg. Je doet het voor jezelf en voor je opa of oma #Gor #frontberichten pic.twitter.com/0dPTl9rLF4 — Dijo van der Hek (@DijovanderHek) 2 december 2021

#frontberichten aan het terugkijken. Aangrijpend in alle opzichten. Maar de agressie richting de zorg is zo ontzettend naar! Wanneer een zorgverlener aan je vraagt of je gevaccineerd bent, of je rookt, drinkt, whatever, dan is dat om jouw behandeling daarop af te stemmen. — Mijntje (@goudmijntjuh) 3 december 2021

De zorg geeft antwoord: heeft Nederland corona onderschat?

Bron: Frontberichten, Twitter