Seizoensafsluiter ‘Maud en Babs’ ontroert kijkers: “Prachtig, ik kan niet wachten op seizoen 2”

De aflevering begint met wat voor veel mensen die te maken hebben met dementie een bekend tafereel kan zijn. Moeder Babs wil geld pinnen, maar eenmaal bij de automaat kan ze haar pasjes niet vinden. “Hij is gestolen!”, zegt ze paniekerig tegen de dames die achter haar in de rij staan. “Dan moet u ze zo snel mogelijk laten blokkeren, mevrouw”, zegt één van hen. Dat lijkt Babs niet te snappen. “Blokkeren? Waarom, hoe dan?” Ze mompelt in zichzelf verder en rommelt in haar tas. De dames achter haar ergeren zich, maar hebben medelijden in hun ogen.

Hulp nodig

We vallen in het volgende beeld. Maud zit midden in het assisteren bij een bevalling als haar telefoon gaat. “Je moeder staat weer verward in het winkelcentrum Maud, kom je haar halen?”, klinkt het. Maud kan zelf niet weg dus belt ze een rondje. Bij Juliëtte en Koen klinkt gelijk de voicemail, maar het derde belletje is raak. Mauds’ zoon gaat oma halen, Maud kan weer door met de bevalling. Het is het zoveelste brandje dat geblust wordt als het aankomt op Babs.

Verpleeghuis

Intussen is het nieuws ook gekomen dat de casemanager dementie waar Babs onder viel gaat stoppen. Koen, de man van Maud, dringt aan op het laten opnemen van Babs in een verpleeghuis maar Maud wil er niks van weten. Maar ook thuiszorg blijkt geen optie en Koen biedt aan een rondje te zoeken naar een andere woonplek voor Babs: “Er moet toch ergens wel een gaatje voor haar zijn? Laat mij dan even kijken.” Mokkend stemt Maud in.

Toch niet

Hij vindt een plekje in Anna Paulowna, nét vrijgekomen. Maud wil eigenlijk niet, en Babs ook niet, maar toch gaan ze samen met Juliëtte een kijkje nemen. Babs vindt het er vreselijk en ook Maud wordt er niet gelukkig van. Daarbij is het een uur rijden, dus dagelijkse bezoekjes worden hem dan niet meer. Maud kiest ervoor om de beslissing nog even voor zich uit te schuiven, maar dat betekent waarschijnlijk dat de plek binnen no time vergeven is.

Zij of ik

Koen is woedend. “Wat is nou het probleem? Het is een uur rijden, maar het is niet alsof je die tijd nu wel thuis bent. Ik zie je nooit, we gaan nooit ergens heen", roept hij. Maud oppert voorzichtig om haar moeder in huis te nemen. Maar Koen wil er niks van weten en herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd: “Als zij hier komt wonen, ben ik weg.”

Onverwachtse sleepover

Het seizoen eindigt in de huiskamer van Maud en Koen. Babs kwam eerder op de avond onverwacht opdagen, maar valt na het eten in slaap op de bank. Maud en dochter Rosa besluiten dat ze wel op Rosa haar kamer verder kan slapen voor de nacht, Koen is toch van huis vanavond. Maar dan komt hij ineens toch terug. Net als Maud hem wil inlichten, staat Babs weer beneden. “Zeg me dat dit niet waar is Maud", zegt hij zichtbaar gekwetst. “Ze gaat naar een tehuis", fluistert hij naar haar. Babs hoort het en zegt: “Nee! Over mijn lijk, ik ga niet.” Beiden wenden zich tot Maud. “Zeg het maar, Maud. Wat wordt het?", vraagt Koen. En daarmee eindigt dit seizoen.

Kijkers zaten op het puntje van hun stoel en hopen ontzettend dat er een vervolg komt:

#MaudEnBabs We want more! Seizoen 2 moet er echt komen want ik wil graag weten hoe dit verder gaat… — Rens Machielse (@rensmachielse) 31 oktober 2021

Oh écht? was dit de laatste😳

Dit moet toch een vervolg krijgen hopelijk🤔#maudenbabs — Rechie 🍄🍂🍁🎃 (@RToulouse) 31 oktober 2021

Zo levensecht gemaakt en zo herkenbaar.😢 “Je hoofd is al in de hemel”, als je #Alzheimer hebt. #maudenbabs @OmroepMAX pic.twitter.com/zZ2WI27G6y — Nico van der Meij (@NicovanderMeij) 31 oktober 2021

#MaudenBabs op @NPO1 gekeken. Steengoed, want zo gaat het echt. “Hoe loopt het volgende week af?” vraag ik. Blijkt dat dit de laatste aflevering was. — Saskia Licht-Wories (@SaskiaLicht) 31 oktober 2021

Wat een ontroerend slot van een prachtige serie.. #MaudenBabs — Marijke Hultzer (@marlaila) 31 oktober 2021

