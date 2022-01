Seksuele intimidatie: opvoedtips voor moeders met zonen

4 opvoedtips van Marina van der Wal

Geen kus voor tante

Van der Wal ziet dat ouders vaak te weinig oog hebben voor de lichamelijke integriteit van hun kinderen. “Je kind leren om iemand aan te kijken en een hand – of tegenwoordig boks – te geven is niet meer dan normaal, maar waarom moeten ze bij iemand op schoot zitten of tante verplicht een kus geven als ze daar geen zin in hebben? Door kinderen in dit soort situaties te dwingen, leren ze al jong dat anderen over hun grenzen gaan. Hoe kun jij dan leren om de grenzen van een ander wel te bewaren?” De opvoedexpert leerde haar zoons van jongs af aan de leus ‘jouw nee is oké’. “Dat is soms pijnlijk omdat ze óók tegenover jou hun grens bewaken. Zo had ik laatst behoefte aan een knuffel en zei mijn zoon ‘nee is oké’. Maar ja, het is de enige manier.”

Weg met ‘vrouwtjes’

Veel ouders doen hun best om niet te vloeken in het bijzijn van de kinderen, maar volgens Van der Wal zijn er qua taalgebruik meer dingen om op te letten. “Er wordt bij ons thuis niet gepraat over wijven, vrouwtjes of vriendinnetjes. Dat ‘tjes’ maakt het kleiner en daardoor minder waardevol. Als je dat van jongs af aan hoort, heeft dat invloed op jouw beeld van vrouwen.” En hoeveel dagen huisarrest er ook staan op schelden, vroeg of laat vliegt er tóch een nare verwensing door het huis. Volgens Van der Wal is het belangrijk om op zo’n moment als ouders sámen in te grijpen. “Als je zoon jou een ‘kutwijf’ noemt, moet je partner zeggen dat hij niet wil dat er zo gepraat wordt over iemand om wie hij veel geeft. Maar je moet zelf ook opstaan. Tolereer het niet”, aldus de pedagoog.

Moeders zijn de schakel

Hoe jouw zoon later naar andere vrouwen kijkt, heeft volgens Van der Wal alles te maken met hoe jij als vrouw in het leven staat. “Moeders zijn de belangrijkste schakel in de seksuele opvoeding van jongens. Wat laten wij toe in onze relaties? Hoe groot is onze eigenwaarde?” En dat het tonen van die eigenwaarde soms voor het schaamrood op de kaken van de puberzoon zorgt, is dan maar zo. “Mijn zoon had zijn vrienden op bezoek en ik hoorde steeds ‘kut dit’ en ‘kut dat’. Toen ben ik de kamer ingelopen en zei ik: ‘riep iemand mij?’ Die jongens riepen knalrood dat het niet om mij persoonlijk ging, toen heb ik uitgelegd dat ik het als vrouw vervelend vind dat iets dat onderdeel van mijn lichaam is, wordt gebruikt in zo’n negatieve context.”

Kijk om je heen

Wat als het niet je zoon is die zich schuldig maakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar hij het wél in zijn omgeving zit gebeuren? “Dat is het allermoeilijkste”, stelt Van der Wal. “We wíllen bij een groep horen, dat zit in ons systeem. Wie vroeger uit een groep viel, was aangeschoten wild. Mijn advies zou zijn om eerst naar het slachtoffer te stappen. Vertel haar of hem - laten we niet vergeten dat ook veel jongens slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag - wat je gezien hebt en vraag of het klopt. Het kan zijn dat diegene er nog helemaal niet aan toe is om ermee naar buiten te treden. Dan kan je ervoor zorgen dat hij of zij niet meer alleen is.”