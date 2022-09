September is geldmaand bij Libelle met handige bespaartips en verschillende inflatie frustratie verhalen

Renée van PorteRenee is expert in besparen. Zo’n 10 jaar geleden belandde ze in de schulden; ze moest door gedaalde woningprijzen zo’n 40.000 euro terug betalen aan de bank. De knop moest om en besparen, sparen en haar geld laten groeien werd haar hobby én werk. Inmiddels runt ze PorteRenee.nl.

Renée zal iedere maandag en donderdag een handige met ons delen. Van weekgeld tot een handige truc om gas te besparen.

Altijd al willen weten of elektrisch verwarmen nu voordeliger is dan stoken met gas? Of de handafwas slimmer is om te doen dan de vaatwasser aan te zetten? Of je je vlees beter kunt laten sudderen in de oven dan op je fornuis? Wij zoeken deze en meer prangende kwesties uit voor je uit.

Verder komen er verschillende mensen aan het woord in onze rubriek ‘Inflatie frustratie’. Zoals Shirley die met een salaris van 3500 euro toch in de knel komt.

Op zaterdag nemen we een kijkje in de portemonnee van lezeressen van Libelle. Hoeveel geven zij uit aan hun boodschappen? Hoeveel staat er op hun spaarrekening? Hebben ze hun hypotheek al afgelast? Hebben ze geldzorgen? En natuurlijk de vraag of ze blij zijn met hun salaris.

Heb jij zelf een briljante bespaartip? Schroom niet en deel het met ons via de socials.