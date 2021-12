De vrouwen vertellen dat ze door de nieuwe SATC-reboot And Just Like That ineens weer met de 67-jarige acteur werden geconfronteerd. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 2004 en in 2015.

Verhalen slachtoffers

Een van de slachtoffers doet haar verhaal onder het pseudoniem Zoë. Ze zou de acteur zeventien jaar geleden hebben leren kennen bij een bedrijf dat veel beroemdheden als klant had. De twee spraken af en tijdens een van de ontmoetingen zou Chris haar hebben verkracht.

Lily, het pseudoniem van de vrouw die Chris leerde kennen in 2015, vertelt aan The Hollywood Reporter dat ze werkte in het VIP-gedeelte van een nachtclub in New York. Ze raakte met de acteur aan de praat waarna hij haar zou hebben uitgenodigd in zijn appartement. Daar zou hij misbruik hebben gemaakt van de situatie en haar hebben verkracht. Lily was destijds 20 jaar en Chris 60 jaar.

Verklaring Chris

Chris heeft inmiddels in een verklaring laten weten dat de ‘aantijgingen niet kloppen’. “De ontmoetingen met deze vrouwen vonden plaats met wederzijdse instemming. Ik weet niet waarom deze verhalen nu pas opduiken, maar ik weet wel: ik heb deze vrouwen niet aangerand”, aldus de acteur.

Ben jij slachtoffer van seksueel misbruik of seksuele uitbuiting en heb je hulp nodig? Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp aan iedereen die kortgeleden seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft meegemaakt. Ook kun je terecht bij Slachtofferhulp.

Bron: The Hollywood Reporter