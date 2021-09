Sex volgens je sterrenbeeld: dit vindt jouw partner (of jij!) het lekkerst in bed

Ram (21 maart t/m 20 april)

Is jouw partner een Ram? Dan hebben we meteen één van de vurigste sterrenbeelden te pakken. Rammen zijn namelijk zeer gepassioneerd en hartstochtelijk. Romantiek of vanilleseks zijn niet aan de Ram besteed. Mensen met dit sterrenbeeld hebben liever dat de kleren van hun lijf worden gescheurd. Maar het liefst wel een beetje snel. Aangezien Rammen snel verveeld kunnen raken, is een gepassioneerd vluggertje de beste optie. En dan klimt de Ram het liefst bovenop!

Stier (21 april t/m 21 mei)

Stieren zijn de sensueelste sterrenbeelden van het stel. Ze houden ervan om lang en intens te genieten van een bedsessie. Ben jij een Stier? Of is jouw partner er een? Dan mag je zeker een paar uur uittrekken voor een vrijpartij. Voelen, strelen, masseren bij kaarslicht of een spannend spel: dit sensuele en speelse sterrenbeeld kan er geen genoeg van krijgen. Ook orale sex is een grote voorliefde van dit teken. En wil je het hart van de Stier echt veroveren? Dan is een spannend cadeautje voor dit materiële sterrenbeeld altijd een goed idee. Een seksspeeltje, een massagekaars of een lingeriesetje is iets waar Stieren maar al te graag mee verwend worden.

Tweelingen (22 mei t/m 21 juni)

Tweelingen zijn energiek en speels in de slaapkamer. Een lange vrijpartij in de missionarispositie is er dan ook niet bij. Tweelingen willen afwisseling! Pak je Kamasutra-boek er dus maar bij. Ook is het goed om te weten dat Tweelingen gek zijn op flirten en kletsen tijdens de sex. Een beetje dirty talk is er dus wel bij. En een complimentje? Dat is vaak de sleutel tot heel spannende slaapkamertaferelen.

Kreeft (22 juni t/m 23 juli)

Kreeften zijn échte pleasers. Als jouw partner een Kreeft is, hebben we dus goed nieuws: you’re in for a treat. Wil je juist de Kreeft eens goed verwennen? Dan hoef je jezelf niet in allerlei ingewikkelde strandjes te buigen of een dosis seksspeeltjes in te slaan. Kreeften houden van veiligheid, geborgenheid en verbinding. Dit teken zal dan ook pas echt loskomen als er een emotionele connectie is in de slaapkamer. Een goed gesprek en een fijne knuffelsessie zijn dan ook zeker welkom tussen de lakens van de Kreeft.

Leeuw (24 juli t/m 23 augustus)

Het zal je vast niet verbazen dat de Leeuw een beest is in de slaapkamer. Tenminste, míts hij of zij zelf wordt verwend. De Leeuw is een charismatisch sterrenbeeld, dat graag in het middelpunt staat. Zelf een pleziertje krijgen, zonder de Leeuw te laten genieten van een orgasme, is er dan ook niet bij. Zorg ervoor dat de Leeuw zich gezien voelt en neem uitgebreid te tijd om mensen met dit sterrenbeeld tot een hoogtepunt te brengen. Is dat je gelukt? Dan zal de Leeuw je een heleboel teruggeven. Ga maar lekker liggen, want dit creatieve sterrenbeeld weet nog wel wat spannende bedtrucs!

Maagd (24 augustus t/m 23 september)

Alle grappen daargelaten: Maagden gaan niet zo snel met iemand naar bed. Deze rustige mensen kijken vaak eerst even de kat uit de boom. Daarbij zijn Maagden behoorlijk kritisch op zichzelf. Ze moeten zich echt behoorlijk op hun gemak voelen, willen ze losgaan in de slaapkamer. Complimenten en bevestigende opmerkingen zijn dus zeker welkom in de slaapkamer. Verder hoef je geen trucs uit de kast te halen bij de Maagd. Dit sterrenbeeld houdt het graag klassiek: geen poespas, gewoon een goed orgasme. That’s all it takes.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Als je een Weegschaal aan de haak hebt geslagen, ben je een geluksvogel. Dit sterrenbeeld is een echte pleaser en voelt zich na de daad pas voldaan als jíj je pleziertje hebt gehad. Wees dan ook niet bang om je wensen uit te spreken. Nep gekreun of een gefaket orgasme is bij dit gevoelige sterrenbeeld echt een no go. Die façade voelen Weegschalen haarfijn aan. Wees liever oprecht tegen een Weegschaal, duidelijk en recht door zee. En als je na de verwennerij een Weegschaal echt goed wilt plezieren, dan is romantische seks de way to go. Kussen, knuffelen, strelen en masseren: een beetje aandacht en liefde, daar houdt de Weegschaal wel van.

Schorpioen (23 oktober t/m 22 november)

Een dag niet gevreeën, is een dag niet geleefd. Dát is hoe de Schorpioen in het leven staat. Het is dan ook niet voor niets het seksueelste sterrenbeeld uit de hele dierenriem. Het libido van de Schorpioen is vaak oneindig hoog. Genoeg sex drive om eens lekker het experimentele pad op te gaan, dus. Is jouw partner een Schorpioen? Haal dan maar flink wat seksspeeltjes in huis. Blinddoeken, handboeien en zweepjes incluis. Al zul je er rekening mee moeten houden dat je waarschijnlijk zélf weinig van deze attributen in handen zult hebben. De Schorpioen neemt graag het voortouw en laat jou het liefst alle hoeken van de kamer zien.

Boogschutter (23 november t/m 22 december)

Heb je een Boogschutter aan de haak geslagen? Dan heb je een pittig seksleven voor de boeg. Met afwisseling en spanning in de slaapkamer schiet je altijd raak. Nieuwe standjes, spannende outfits, een rollenspel of een vrijpartij in de open lucht. De Boogschutter is vaak overal wel voor in. Maar let op: als dit sterrenbeeld eenmaal verveeld raakt, is deze er snel vandoor. Een open relatie is dan ook iets waar de Boogschutter warm van wordt. Af en toe sex met een wildvreemde om de boel spannend te houden? Ja, graag!

Steenbok (22 december t/m 20 januari)

Snel verveeld? Een open relatie? Dat geldt dan juist weer níet voor de Steenbok. Dit sterrenbeeld is zo trouw als een labrador. Als ze eenmaal een fijne levens- en bedpartner hebben gevonden, blijven ze daar het liefste bij. De Steenbok is er dan ook op gericht om een langdurige en diepgaande seksuele band met iemand op te bouwen. Dat klinkt misschien nogal saai, maar dit is juist een heel goed teken. Dit betekent namelijk dat de Steenbok actief bezig is jouw seksuele wensen te leren kennen én uit te laten komen. Ben je zelf een Steenbok of is jouw partner er een? Dan zul je binnen de kortste keren dondersgoed weten waar de ander opgewonden van raakt, wat uiteindelijk zorgt voor misschien wel de lekkerste orgasmes van alle tekens in de dierenriem.

Waterman (21 januari t/m 18 februari)

Sex is voor de Waterman niets anders dan spelen. En dat kan met vrijwel iedereen. Liefde is dan ook absoluut niet nodig in het seksleven van de Waterman. Als er maar sprake is van passie, is het voldoende voor een spannend avontuurtje. Een one night stand of friends with benefits-relatie is dan ook helemaal welkom bij de Waterman. Al is een vaste relatie natuurlijk ook goed. Toch gaat het vooral om die passie. Dit rebelse sterrenbeeld wil vuur, spanning en het liefst zelfs een beetje hardhandige sex. Ja, dat hoor je goed. Een tik op de billen of rukje aan de haren, vindt de Waterman stiekem wel spannend.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Dit gevoelige sterrenbeeld houdt van romantiek en verbinding. Een emotionele connectie is dan ook belangrijk voor de Vissen, voordat er een fysieke kan ontstaan. Toch betekent dit niet dat Vissen alleen in is voor kusje-knuffelsex. Integendeel. Dit waterteken is een enorme dromer en in die rijke fantasie zitten heel wat sekswensen verborgen. Vraag de Vissen dus naar zijn of haar spannendste fantasieën en kijk wat er opborrelt. Dit sterrenbeeld is misschien wel het meest in voor een experimenteel avontuurtje. En als dat dan ook nog in de buitenlucht of onder de douche is, is de Vissen helemaal blij.

Bron: Alle sterrenbeelden, cosmopolitan, Elle.be.