Shannen bevalt op de A13 van haar dochter en krijgt een heel bijzonder cadeau

Niet lang nadat aanstaande vader Luca de auto op de vluchtstrook zette, werd het meisje geboren. De verloskundige was achter de auto aangereden en kon snel te hulp schieten. Het meisje werd in de auto geboren en heet Bente.

Vader Luca knipte de navelstreng van zijn tweede kind door op de snelweg. Het is voor hem ook nog moeilijk te bevatten wat er allemaal is gebeurd, vertelde hij aan RTL. “Mijn partner wilde eigenlijk niet met de auto, omdat ze niet kon zitten. Dat was te pijnlijk. Uiteindelijk hadden we geen keuze en moesten we er snel vandoor, gelukkig met de verloskundige in een auto voor ons. In de auto kwamen we er vervolgens achter dat er al volledige ontsluiting was. Dertig seconden voordat Shannen beviel, stopten we de auto op de vluchtstrook. Daarna ging het allemaal heel snel, waarna ik de navelstreng op de snelweg heb mogen doorknippen.”

Een hele bijzondere bevalling

Ook de politie en de ambulance werden gebeld om te helpen bij de bevalling. Een fotograaf van calamiteitenwebsite District8 was ook ter plaatse en legde het bijzondere moment vast. Aan het AD vertelt hij: “Ik zag een ambulancemelding op de snelweg en toen ben ik erheen gegaan.”

“Toen ik aankwam hoorde ik geschreeuw over een bevalling en zag ik een vrouw naast de auto. Ik stond met grote ogen te kijken. Ik dacht: wat gebeurt hier? De hulpdiensten hebben de vrouw goed geholpen. De politie was ook onder de indruk, agenten stonden met tranen in hun ogen te kijken. Toen ik het kindje zag, dacht ik ook wel: dit is heel bijzonder om mee te maken.” Moeder en kind werden met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht terwijl de vader en verloskundige achter de ambulance aanreden. Mama Shannen en baby Bente maken het goed.

Bijzondere kraamcadeautjes

Er waren natuurlijk cadeautjes: van zowel de politie als de ambulance ontvingen ze een knuffel en van Rijkswaterstaat krijgen ze het hectometerpaaltje cadeau waar hun dochter is geboren. Het is niet de eerste keer dat er een baby wordt geboren op de A13. In 2018 werd Eliz Inal geboren, langs de A13 bij hectometerpaal Re 18.2. Ook zij kreeg dit bijzondere cadeau.

