Sigrid Kaag ontvangt akelige kerstkaart (maar haar reactie is geniaal)

Zij ontving namelijk een ‘kerstkaart’ met een vrij intimiderende tekst.

Geïntimideerd

Door de kabinetsformatie en het coronavirus ligt de werkdruk hoog bij politici. Des te vervelender is het als je thuiskomt en er in plaats van een gezellige kerstkaart een akelige kaartje op de deurmat ligt. Heel nieuw is dat helaas niet, want sinds de coronacrisis worden politici wel vaker bedreigd en geïntimideerd, vooral via email en social media. Toch gaat het wel heel ver als zo’n kaart op je woonadres wordt bezorgd...

Anonieme kaart

Dat gebeurde bij Sigrid. Op Instagram laat de D66-leider weten dat ze thuis een anonieme met de hand geschreven kerstkaart heeft ontvangen. De afzender schrijft: “Beste mevrouw Kaag, zoals u ziet weten wij ook waar u woont. Respecteer de integriteit van de mens en de grondwet. Ook graag respect voor de D van democratie, welke u blijkbaar vergeten bent.” De kaart lijkt te gaan over het vaccineren en het gevoel dat ze hiertoe verplicht worden.

Briljante reactie

Als reactie op de onaardige kaart, roept Sigrid iedereen op om aardige kaarten te sturen aan iemand die eenzaam is. “Beste anonieme schrijvers, kerst is de tijd van goede wensen”, schrijft ze. “Stuur uw kaarten daarom aan iemand die eenzaam is en niet aan mij. Stuur hen vooral een lieve wens. Dan helpt u een ander en gaat u zelf ook met meer positiviteit de laatste weken van dit jaar in. Fijne feestdagen!” Ze geeft ook voorbeelden van organisaties die je daarbij kunnen helpen, zoals postmaatje.nl of kaartjevoorouderen.nl.

Bron: Instagram