Sigrid Kaag reageert eindelijk: “Het is verschrikkelijk dat mensen zich onveilig hebben gevoeld”

Eind 2020 liet D66 onderzoek doen naar aanleiding van een anonieme klacht over grensoverschrijdend gedrag. Toen dit onderzoek in februari vorig jaar werd afgerond, werd geconcludeerd dat er geen sprake was van seksuele intimidatie en machtsmisbruik door de betrokkene.

Vertrouwelijke bijlage niet gelezen

De conclusie van dit onderzoek bleek echter niet te kloppen. In een vertrouwelijke bijlage, waarvan Sigrid Kaag beweert dat ze hem niet heeft ingezien, stond dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag.

Dat zij de inhoud van de vertrouwelijke bijlage niet heeft gezien is logisch, vindt Sigrid Kaag zelf. “Het rapport is vertrouwelijk.”

Gedrag Van Drimmelen was wél bekend

Maar dat betekent niet dat zij niet op de hoogte was van het gedrag van Van Drimmelen. Zo wees het slachtoffer Sigrid Kaag in april vorig jaar al eens op de verschillen in het publieke en het vertrouwelijke deel van het onderzoeksrapport. Kaag verwees het slachtoffer toen door naar de partijvoorzitter en vertrouwde destijds zelf op het oordeel van het partijbestuur. Een keuze waarvan zij inmiddels spijt heeft. “Ik werd gerustgesteld door het bestuur”, zegt ze. “Ik neem het mezelf kwalijk dat ik niet ben blijven aandringen.”

Persoonlijke spijtbetuiging

Sigrid Kaag heeft nog geen contact gehad met het slachtoffer sinds het nieuws begin deze week naar buiten kwam. De partijleider wil hier graag verandering in brengen en het slachtoffer zelf haar spijt betuigen. “Het is verschrikkelijk dat mensen zich onveilig hebben gevoeld. Ik kan het leed uit het verleden niet wegnemen, we kunnen het wel erkennen. Deze vrouw heeft te lang geen erkenning gehad bij de geleden pijn, dat is afschuwelijk”, aldus Kaag.

